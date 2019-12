LECCE – Lotta senza quartiere contro i reati ambientali. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali hanno effettuato in tutta la provincia dei controlli a tappeto per un bilancio finale di sei denunce e diversi sequestri.

A Melendugno, in località Torre Specchia, due persone, proprietario e direttore dei lavori presso un cantiere, sono state denunciate dai forestali della stazione di Otranto perché ritenute responsabili della realizzazione di tre pilastri non previsti nel progetto originario, quindi in totale difformità, e privi di parere della Soprintendenza di Lecce, necessaria poiché in zona sottoposta a vincolo.

Sempre nella stessa zona, i forestali hanno realizzato un secondo controllo, nel corso del quale sono emerse altre irregolarità. Anche in questo caso sono stati denunciati il proprietario ed il direttore dei lavori per la realizzazione di strutture abusive.

Nello specifico si tratta di un muro di recinzione di circa 100 metri e di due colonne d’ingresso, realizzate in difformità ed in zona sottoposta a vincolo. Inoltre viene loro contestata la realizzazione di 85 metri quadri di aree pavimentate con chianche in pietra e 8,5 metri quadri di bagni esterni, senza alcun titolo abilitativo né autorizzazione.

Altro intervento ha avuto luogo nella zona industriale di Martignano, dove i carabinieri forestali della stazione di Lecce hanno sorpreso il dipendente di una ditta che produce semilavorati per la realizzazione di cucine componibili mentre smaltiva illegalmente di vario materiale, dandogli fuoco.

Nello specifico stava dando fuoco a residui di lavorazione quali cascami di truciolato e legno lamellare, contenenti colle ed impiallacciature in materiale plastico, all’interno di un terreno recintato sede della stessa ditta.

Un maxi sequestro è stato realizzato dai carabinieri forestali della stazione di Gallipoli nelle campagne di Nardò, in località Masseria Nanni. Insieme agli ispettori fitosanitari della Regione Puglia, i militari hanno messo sotto chiave ben 98mila piantine di melograno, di varietà Ako e Wonderful, poiché dai controlli è emerso che venisse effettuata la produzione materiale di moltiplicazione delle piante senza alcuna autorizzazione.

Infine i carabinieri forestali della stazione di Lecce a Caprarica di Lecce hanno scovato un’area recintata di un terreno adibita a deposito di rifiuti di ogni genere. Da materiale di demolizione a pneumatici fuori uso fino a sacchi di plastica contenenti guaine bituminose, tutte depositate illegalmente sul suolo e senza alcuna autorizzazione, tutti scarti del lavoro effettuato dall’impresa edile di proprietà dell’uomo che è stato denunciato poiché ritenuto responsabile dei reati ambientali in questione.

Nel corso delle ultime settimane tra Lecce e provincia, militari del gruppo carabinieri forestale di Lecce e dei reparti dipendenti hanno svolto una capillare azione di educazione ambientale in 13 scuole a favore di circa 2200 studenti, allo scopo di celebrare gli alberi e promuovere la tutela dell’ambiente. A seguito della cerimonia svoltasi a Lecce alla presenza delle massime autorità religiose, politiche, civili e militari del capoluogo salentino, con la collaborazione del personale a.r.i.f. della regione puglia, sono state messe a dimora numerose essenze forestali presso le scuole comunali dell’infanzia “banda bassotti” e “topolino”, coinvolgendo alunni e insegnanti, e nel quartiere santa rosa.