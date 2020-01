LECCE – L’anno nuovo per l’Ascus Lecce comincia dal terzo posto della classifica del campionato di calcio a cinque B/1 Non Vedenti Assoluti. I giallorossi guidati da mister Antonio Potenza sono reduci tra risultati utili consecutivi e sono pronti ad ospitare in casa la Liguria Calcio domenica 19 gennaio, con fischio d’inizio alle 9.30.

La gara si disputerà presso l’impianto sportivo di San Massimiliano Kolbe a Lecce, nell’ambito della gara indetta dalla Fispec (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi). La formazione leccese ha ancora una gara da recuperare contro i campioni d’Italia del Crema, in programma il 14 marzo prossimo. Contro la compagine ligure (seconda in classifica) l’Ascus scenderà in campo con Mattia Persano, Pantaleo Bortone, Davide Dongiovanni, Antonio Capeto e Massimo Cervelli, quest’ultimo attaccante e presidente della squadra.