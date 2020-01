MILANO – Sarà online domani, venerdì 24 gennaio, la III puntata di “Sport Puglia, da Sud a Nord andata e ritorno” .

Sede della puntata lo storico bar salentino Santu Paulu. Con il padrone di casa, l’imprenditore Tony Ingrosso, ed il vicepresidente dell’US Lecce, Corrado Liguori, si è spaziato dall’impresa casalinga contro l’Inter alle possibili prospettive del Salento. Nel lungo collegamento telefonico del vicepresidente Liguori si è parlato della forza caratteriale di questo Lecce, del neo acquisto Saponara e dei salentini che vivono lontano dalla propria casa. Tony Ingrosso ha raccontato di come la salentinità abbia potuto imporsi in una città come Milano e di come la nostra provincia possa raggiungere livelli d’accellenza sotto tutti i punti di vista.