Tripla operazione di mercato del Lecce che saluta il bomber dello scorso campionato Andrea La Mantia e accoglie nel Salento il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola. Il d.s. giallorosso Meluso piazza anche un altro colpo in uscita, Riccardo Fiammozzi, infatti, sarà ancora compagno di squadra di La Mantia visto che entrambi firmeranno con l’Empoli. Per quanto riguarda il centrocampista in arrivo dal Cagliari, la società di via Colonnello Costadura l’ha prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto e con la possibilità del controriscatto da parte della società del presidente Giulini. Ciò vuol dire che le cifre sia del riscatto che del controriscatto sono già fissate a monte dell’operazione. Deiola quest’anno ha trovato poco spazio chiuso dai vari Rog, Nandez, Naingolan e Cigarini ecco quindi che lo sbarco nel Salento potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi.

Relativamente al sacrificio di La Mantia, il ds Meluso potrà contare su un introito di 3,5 milioni che l’Empoli verserà nelle casse del Lecce. Come detto, anche Fiammozzi sbarcherà in Toscana, ma con la formula del prestito biennale, sino alla scadenza naturale del contratto nel giugno del 2021. In uscita si aspetta che Imbula scelga la destinazione a lui più gradita: Cina e Francia le piste al momento più calde, ma rimane sempre in piedi l’ipotesi Turchia.

Per quanto riguarda il campo, hanno seguito un programma differenziato Babacar (per un problemino muscolare), Lapadula (infiammo della zona lombare) e Tabanelli (alle prese con un problemino alla caviglia). Il resto del gruppo, invece, lavora regolarmente agli ordini di Liverani, che comunque per la trasferta di Parma dovrebbe contare sull’intera rosa.