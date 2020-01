BARI – A cinque mesi dal voto le due principali coalizioni rischiano di spaccarsi. Adriana Poli Bortone potrebbe essere in campo nuovamente, questa volta con la Fiamma Tricolore, se nel centrodestra decideranno di imporre Fitto. Non è una preclusione a prescindere: il partito è disponibile a trattare. “Noi siamo disponibili al dialogo – spiega Egidio Personè, responsabile della Fiamma Tricolore leccese – Se ci rispettano e ascoltano anche la nostra voce, si può ragionare. Ma se fanno tutto da soli e si aspettano che noi obbediamo, no! Non non siamo gente che si vende, non prendiamo assegni da nessuno. No, alle imposizioni calate da Roma. Sì al dialogo per restare uniti”. A Roma, però, l’impasse resta sul nome di Fitto: tutti pendono dalle labbra di Matteo Salvini, che non dà il via libera, anche se i sondaggi sembrano confortanti. La Lega pugliese insiste su un nome nuovo, che dia la sensazione della discontinuità. Ma ormai Salvini e Meloni pensano all’Emilia e alla Calabria: fare un colpaccio lì significherebbe aprire la strada a un effetto domino sul governo e in Puglia.

LA SPACCATURA NEL CENTROSINISTRA

Michele Emiliano, intanto, combatte per non farsi isolare tra due fuochi: quello del Movimento 5 Stelle (alleato a Roma) e quello interno di renziani, vendoliani e seguaci di Stefano. Italia Viva è sempre più determinata a trovare un nome da sacrificare sull’altare della vendetta per far saltare i piani del presidente pugliese. A Dario Stefano, però non conviene seguire Renzi e Calenda, visto che ha un buon ruolo nel Pd. Il governatore uscente della Puglia punta sulla “coalizione dei pugliesi”: “al contrario del centrodestra dove decidono a Roma”. Oggi si è tenuto un incontro in via Re David 17, a Bari: una riunione della coalizione di centrosinistra alla presenza del presidente Michele Emiliano. Si è discusso di PSR e Xylella e dei progetti per affrontare queste grandi questioni, ma soprattutto sono stati definitivamente ridisegnati i confini della coalizione di centrosinistra. I renziani sono fuori perché ora sono a caccia del candidato, ma per il governatore sarebbe una candidatura di fastidio: serve raggiungere l’8 per cento dei voti complessivi per entrare in Consiglio. “Il presidente Emiliano non risponde più ai provocatori – afferma uno dei partecipanti alla riunione odierna, Massimo Cassano – l’operazione Calenda-Renzi, se andasse in porto, sarebbe solo un modo per far perdere il governatore uscente”.