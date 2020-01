BARI- Il primo allarme italiano per un sospetto caso di Coronavirus scatta in Puglia. Precisamente a Bari, dove è stata ricoverata presso il Policlinico una cantante del posto, reduce da un tour in Oriente che avrebbe anche toccato la zona di Wuhan, da cui ha avuto inizio la diffusione del virus killer.

Ricoverata in isolamento nel Reparto Malattie infettive del nosocomio, la donna si è presentata la notte scorsa lamentando alcuni sintomi sospetti che hanno subito fatto scattare l’attivazione del protocollo. Sintomi apparentemente influenzali, come tosse e febbre, ma tali da far temere il contagio del pericoloso virus.

“La paziente – si legge una nota dell’azienda sanitaria barese – si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di Malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma”.

I campioni biologici della donna verranno spediti all’istituto Spallanzani di Roma, deputato ad effettuare tutti gli accertamenti necessari.