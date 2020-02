LECCE – Il fisarmonicista Massimiliano Pitocco è il protagonista del quinto Concerto con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina, domenica 23 febbraio nella sala conferenze del Teatro Apollo di Lecce, con straordinarie musiche di Mozart, Bach, Semionov e Angelis.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

Massimiliano Pitocco, classe 1969, insegna dal 2004 Bayan al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e rappresenta oggi un faro guida per il movimento della fisarmonica classica a livello internazionale. Viene invitato a masterclass dei più importanti Conservatori e Accademie di tutto il mondo e molti suoi studenti sono stati vincitori dei più importanti concorsi internazionali di fisarmonica e sono oggi docenti presso Conservatori di Musica italiani in altre città.

Pitocco deve la sua valenza artistica sì alle intuizioni del suo primo docente pescarese, il Maestro Alessandro Di Zio, ma anche e soprattutto al fatto di essersi spostato ad un livello internazionale, trasferendosi in seguito a Parigi e diplomandosi nel 1992 con il M° Max Bonnay al Conservatorio Nazionale Superiore e conseguendo anche un secondo diploma al Conservatorio “Ville de Paris” l’anno successivo. Tutti di livello internazionale i docenti con cui si è perfezionato in bayan: Friedrich Lips, Vladimir Zubitsky, Jacques Mornet e il fondatore del movimento colto fisarmonicistico europeo, il danese Mogens Ellegaard. Nel 2018 viene riconosciuto a Montecitorio tra le Cento Eccellenze italiane con una “Menzione d’onore” per essere stato un vero alfiere caposcuola del bayan e del bandoneòn nel mondo della cultura.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

S. BACH – Passacaglia in Do minore BWV 582 A. MOZART – Andante in Fa maggiore BOELLMANN – Suite gotica (Corale, Minuetto, Prière a Notre-Dame, Toccata) SEMIONOV – Sonata n° 1 ANGELIS – Impasse (4 tempi)

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 15, Ridotto* € 12

*La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 2 €.

PREZZI SPECIALI UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI, SALENTO SWING PEOPLE

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole di danza, disabili e accompagnatori, gruppi (min. 8 persone) e soci “Salento Swing People”.

Posto Unico (senza assegnazione di posto): 10 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti serali della Camerata Salentina con i propri bimbi è ora più facile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.