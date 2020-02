CASARANO (Lecce) – Due arresti, nove denunce. Questo il bilancio finale dei controlli a largo raggio effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Casarano, sul territorio di competenza, con l’ausilio dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Puglia e le unità cinofile del comando di Modugno.

I due provvedimenti più pesanti sono scattati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono terminati Alessio Protopapa, 52enne di Racale, e Luigi Sava, 57enne di Melissano.

I carabinieri hanno eseguito la perquisizione delle rispettive abitazioni, scoprendo fossero in possesso di vari tipi di droghe e non solo.

Il fiuto infallibile delle unità cinofile ha scovato a casa di Protopapa oltre 40 grammi di eroina, già suddivisi in nove dosi, ed un bilancino di precisione. Nell’abitazione di Sava, invece, il cane Zilo ha rintracciato sei involucri contenenti cocaina, in totale 1.8 grammi, otto involucri contenenti 21.5 grammi di eroina, tutti nascosti nel tubo di plastica di un bagno.

Alla droga, in questo caso, si sono aggiunti anche 250 grammi di polvere da sparo, presenti in un contenitore di plastica, un proiettile calibro 38 special e un proiettile calibro 9.

Ad Alliste, invece, i carabinieri della stazione di Racale, nel corso di un rastrellamento in un’area rurale, hanno recuperato 100 grammi di cocaina e 200 di marijuana. Nonostante fossero contenute in una borsa termica, erano in avanzato stato di deterioramento.

La droga è stata posta sotto sequestro e sono state avviate le indagini per riuscire a risalire alla provenienza dello stupefacente.

Dovranno rispondere di tentato furto aggravato tre donne, due salentine ed una di origini rumene, denunciate dopo essere state fermate nel supermercato “Penny Market” di Racale, nel tentativo di portare via varie derrate alimentari, per un valore di 75 euro.

Non dovrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, invece, un uomo di Taviano, a cui i carabinieri della stazione locale hanno notificato nelle scorse ore l’ordinanza applicativa della misura coercitiva. Il provvedimento è scaturito dall’accusa di atti persecutori, che, a partire dal dicembre 2019, avrebbe esercitato nei confronti di una conoscente, molestandola.

Denuncia per evasione è scattata sempre a Taviano nei confronti di un uomo che, già ristretto ai domiciliari presso una comunità, si era allontanato senza alcun permesso. Non sono mancati, poi, i controlli stradali, che hanno condotto alla denuncia di quattro automobilisti per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, dopo essere risultati positivi ai test.

Tre giovani sono stati inoltre segnalati in prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, poiché sorpresi in possesso di modiche quantità di droghe. Infine, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno elevato 110 contravvenzioni per mancato uso di cinture di sicurezza.