SAN PIETRO IN LAMA (Lecce) – L’ultimo bollettino della Regione Puglia delle 20.30 riferiva di un solo contagiato da Covid-19 nella provincia di Lecce (il radiologo della Cittadella della Salute di Lecce), ma i numeri continuano purtroppo ad aggiornarsi ora dopo ora, con nuove persone positive al nuovo Coronavirus. Un dato che continua a crescere, sia pure (e fortunatamente) non in modo così netto rispetto alle altre province del sud.

Gli ultimi due casi di positività al Covid-19, infatti, giungono da San Pietro in Lama. Si tratta di un anziano padre e della figlia (non tornata dal nord, come riferito in un primo momento), entrambi ricoverati presso il Santa Caterina Novella di Galatina.

A darne notizia è il sindaco Vito Mello, con un comunicato diffuso alla cittadinanza: “Cari Concittadini sono stato appena informato in via ufficiale dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) che il nostro comune è interessato da 2 casi di contagio da Coronavirus Covid-19 e che i pazienti sono attualmente ricoverali presso ospedale specializzato. La situazione è monitorata dalle strutture sanitarie, che stanno operando e applicando il protocollo previsto per il caso di contagio e che hanno già disposto le necessarie misure nei confronti delle persone che hanno avuto diretto contatto con gli interessati. Tengo a precisare che la situazione è sotto il diretto controllo delle Autorità Sanitarie competenti”.