Tra pochi giorni la Puglia potrà contare sul farmaco che sembra riuscire a combattere il Coronavisrus. La Regione ha infatti raccolto l’offerta dell’amministratore delegato della società Roche per ricevere gratuitamente il “Tocilizumab” che sarà somministrato nei pazienti affetti da Covid-19 e che è stato efficace su altri pazienti (in Cina e in Italia) sottoposti al trattamento.

Ma chi potrà usufruirne, perché alcuni pazienti potranno essere sottoposti alla terapia e altri no e, soprattutto, che nesso c’è tra l’artrite reumatoide (patologia per la quale il farmaco viene usato) e il Covid-19? Ce lo spiega il dott Pierpaolo D’Arpa, pneumologo presso la Asl di Lecce, distretto di Campi Salentina, già allievo del professor Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute

Dottore, che legame c’è tra l’artrite reumatoide e la ARDS (sindrome da distress respiratorio acuto) provocata dall’aggravarsi della malattia trasmessa dal virus del Covid-19?

“Cercherò di essere meno tecnico possibile per provare a spiegarmi. Quando un paziente è affetto da artrite reumatoide o di artrite reumatoide idiopatica giovanile, sviluppa un elevato livello nel sangue di una particolare proteina, l’interleuchina 6, che è normalmente presente nel nostro organismo ma i cui livelli aumentano in caso di artrite reumatoide. Dagli esami a cui vengono sottoposti i pazienti affetti da Covid-19, si è notato che anche in questo caso l’interleuchina 6 è presente a livelli più alti”

Che problemi dà un livello troppo alto di questa proteina nel nostro corpo?

“L’interleuchina-6 è una proteina prodotta dalle cellule del nostro sistema immunitario. I suoi livelli nel nostro sangue aumentano a causa di patologie come quelle autoimmuni dell’artrite reumatoide, oppure a causa del diabete o ancora durante importanti processi infiammatori. Questa proteina partecipa alla difesa contro l’infezione, tuttavia, il suo regolamento difettoso provoca disordini infiammatori cronici. Tocilizumab, il farmaco che presto verrà usato in Puglia, ha come capacità quella di inibire il ricevitore interleukin-6 e quindi dovrebbe essere un buon assistente terapeutico per superare il distress respiratorio del paziente”

Come si è deciso di provarlo su un paziente?

“Quando un paziente è molto grave, noi abbiamo il dovere di attuare ogni tentativo per salvarlo. Salta quello che è il protocollo in quel momento, perché la vita del paziente ha la priorità su tutto. E’ in questo modo che è stato fatto questo tentativo: considerata la connessione tra le due patologie, di elevati livelli di questa proteina, si è fatto il tentativo di utilizzare un farmaco che poteva dare delle risposte in un momento disperato. Ed è successo che il paziente ha cominciato a dare risposte positive fino a migliorare”

Questo farmaco sarà somministrato a tutti quelli che, dopo aver sviluppato i sintomi, sono risultati positivi al tampone?

“No. Ci tengo a precisare che questo che verrà applicato appena il farmaco sarà disponibile, è un protocollo sperimentale, un off the label (fuori etichetta). Siamo in terra incognita, per questo motivo il Tocilizumab non sarà somministrato ai pazienti positivi con sintomi lievi, ma solo a quelli gravi, poiché il protocollo etico ci impedisce di trattare anche gli altri pazienti, per ora. Al momento la Roche ha messo a disposizione il farmaco per uso compassionale, cioè bypassando l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), perché per ora è stato approvato solo per l’artrite reumatoide ed è in attesa di essere approvato per l’asma grave. La prospettiva che ci auguriamo è quello di poter estendere il trattamento anche su altri pazienti. Se il farmaco funziona, il protocollo si estende. E questa potrebbe essere la svolta”

Perché qualcuno di noi sviluppa la sindrome da distress respiratorio acuto come complicanza del Covid-19 e altri no?

“Io le risponderei con una domanda: Perché alcuni pazienti sviluppano l’artrite reumatoide e altri no? Il fatto è che esiste in ognuno di noi una predisposizione del sistema immunitario a reagire in maniera più o meno adeguata ad uno stimolo infiammatorio esterno”

Quanto ci dobbiamo preoccupare?

“Abbastanza, perché questa è una patologia seria, ma non è solo questo il problema. L’elevata contagiosità dei soggetti asintomatici, questo è il problema più grande. La Sanità oggi si deve occupare di due sfide: quella legata alla contagiosità degli asintomatici e quella legata al trattamento di un virus completamente nuovo. Perché, come i miei colleghi hanno già spiegato, i coronavirus sono i virus dell’influenza che hanno delle caratteristiche molto simili tra loro e per questo la popolazione è spesso immune o se si ammala sappiamo come procedere con le cure. Questo virus invece noi non lo conosciamo, ha trovato nella popolazione globale un terreno vergine, non c’è nessuno immune a questa malattia, esiste solo una risposta diversa, a volte più lieve o addirittura asintomatica”

Come quella dei giovani?

“Probabilmente. Abbiamo notato che giovani si ammalano molto meno, una spiegazione potrebbe essere quella che un organismo giovane ha una migliore risposta immunitaria, ma nemmeno questo è scontato, perché anche in quel caso dipende dal soggetto. Certo è che i giovani hanno una specie di missione oggi, proprio perché la pericolosità del virus sta anche nella sua capacità di trasmissione da pazienti asintomatici. E poiché sono i giovani spesso ad essere asintomatici, l’appello è sempre lo stesso: restate a casa. Io rispondo spesso ai messaggi degli amici di mia figlia adolescente che mi chiedono, disperati, se davvero devono restare chiusi in casa. Naturalmente rispondo di sì. Questa guerra si può vincere solo così, comprendendo che oggi ognuno di noi vale tutti”.

Quando la Puglia avrà il suo picco?

“Il primo obiettivo è quello di non avere un picco violento come in Lombardia, perché con un evento del genere e un numero di malati che si moltiplica in quel modo, la Puglia non ce la farebbe, ha meno posti nei reparti di malattie infettive, meno posti in rianimazione, meno ventilatori polmonari e meno personale, a parte poi quello che potrebbe ammalarsi. Dobbiamo fare in modo che il picco sia più lungo possibile ma molto meno alto possibile. Abbiamo modo di credere che le misure stringenti che oggi, sulla scorta di ciò che è successo in Lombardia, noi stiamo adottando, compresi gli interventi di igiene pubblica, ci aiuteranno proprio in questo senso, e cioè a spalmare il picco nel tempo. In questo modo ne usciremo, spero fra un paio di mesi”

E quando invece pensa che questa pandemia rientrerà?

“In questo momento nessuno di noi po’ dare un termine temporale, sfugge alla previsione, viviamo il quotidiano. Ci vorranno diversi mesi e ognuno di noi deve farsi carico del fatto che oggi conta più di uno. Stiamo chiedendo ai nostri ragazzi di diventare grandi più in fretta, è vero. Ma nei momenti difficili succede anche questo”