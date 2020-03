SALENTO – Siamo nella fase si salita della curva dei contagi e il numero ormai è già costantemente a due cifre: nel Leccese sono 14 i contagi di questa domenica 15/03/2020. C’è un contagiato a Nardò (è un militare), diversi nuovi positivi tra Lecce e Galatina (in queste ore si è diffusa la notizia di alcuni malati di covid-19 che avrebbero preso parte a un matrimonio galatinese). Le Regioni del sud hanno già problemi a erogare i livelli essenziali di assistenza, come faranno con l’emergenza coronavirus? Le criticità riguardano patologie diverse. Il problema è che alcuni pazienti malati possono essere trattati solo a Lecce, dove c’è radiologia interventistica, che sarà al DEA, ma in questo momento le strutture sono occupate a fronteggiare l’emergenza nuovo coronavirus. Questa sera, con un po’ di ritardo, è arrivato il consueto bollettino basato sui dati del Dipartimento di Salute della Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 15 marzo – con aggiornamento alle ore 20.30 – sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

288 sono risultati negativi e 48 positivi.

I casi positivi sono così suddivisi:

13 in Provincia di Bari;

Provincia di Foggia (in attesa di comunicazione)

5 in Provincia Bat;

14 in Provincia di Brindisi;

14 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto

Quattro persone con patologie pregresse e risultate positive al Covid sono decedute oggi, una nella provincia di Bari, due nella provincia di Lecce, una nella provincia Bat.

Con questo aggiornamento salgono a 248 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Per motivi tecnici non è disponibile il dato di Foggia, che sarà aggiornato domani”.