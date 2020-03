LECCE – Tifosi dell’Atalanta alla vigilia della partita contro il Lecce segnalati nella pizzeria il cui titolare è risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri. La presenza di supporters arrivati dalla Lombardia, la regione magggiormente colpita dal Covid-19, arriva dalla diretta testimonianza di un cliente presente nella pizzeria alla vigilia della gara contro il Lecce, disputata l’1 marzo scorso con la presenza dei tifosi ospiti dopo un lungo tira e molla tra le istituzioni.

Il dovere di cronaca ci impone di informare, ricostruire i fatti e riportare nella delicata vicenda del ristoratore trovato positivo la testimonianza diretta un padre di famiglia presente nella pizzeria che racconta cosa ha visto con i suoi occhi. “Quella sera con mia moglie e i miei due figli abbiamo deciso di raggiungere il locale” racconta. “Una volta raggiunto il nostro tavolo da grande tifoso del Lecce quale sono ho notato a pochi metri di distanza la presenza di una comitiva con il chiaro accento lombardo. Parlavano dell’Atalanta, (anzi della Dea come la chiamavano loro). Ridevano, scherzano e sembravano molto tranquilli”. “Quando siamo andati via”, prosegue il testimone, “erano ancora lì”.

Ora, appresa la notizia del contagio del ristoratore, ha paura per sé e la sua famiglia. “Io ho continuato a lavorare in tutti questi giorni”, fa sapere, “la mia ditta si è fermata solo ieri e devo ammettere di non aver accusato sintomi particolari ma questa notizia non mi lascia tranquillo. Per me, mia moglie e i miei due bambini piccoli”.

Per la partita contro l’Atalanta, alla fine, come disposto dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sono arrivati i sostenitori bergamaschi (80 quelli effettivamente arrivati su 200 biglietti acquistati). I tifosi nerorazzurri sono arrivati già nella giornata di sabato nel Salento e sui social è stata immoratalata la loro presenza in punti nevralgici della città. Una volta arrivati allo stadio “Via del Mare”, poi, i tifosi dell’Atalanta sono stati accolti dal personale sanitario dotato di mascherina e termoscanner per misurare la temperatura corporea.

Nel pomeriggio di ieri la moglie del ristoratore ha pubblicato un post in cui ha raccontato le difficili condizioni di salute del marito già dalla giornata di domenica e del tampone eseguito nelle scorse ore risultato positivo. Ci sarebbero tutti i tempi tecnici per una incubazione sfociata, purtroppo, in polmonite una settimana dopo per il ristoratore. La moglie stessa ha voluto precisare sempre nello stesso post come negli ultimi due mesi l’intera famiglia non si sarebbe mai spostata da Lecce. E anche la donna e la figlia hanno la febbre in attesa di potersi sottoporre al tampone.