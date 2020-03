SALENTO – L’appello di una studentessa fuori sede (“come tante altre”, si definisce) lo vogliamo pubblicare integrale, così come ce lo ha mandato, con la sua firma, visto che ci mette la faccia e probabilmente diventerà una giornalista (ce lo auguriamo per lei!). Per la nostra redazione è un’occasione per ripudiare tutti gli haters che fanno di tutta l’erba un fascio e che confondono il diritto di critica con l’odio e la violenza verbale. Alcuni ragazzi sono tornati dal nord dopo aver rispettato la quarantena per problemi familiari molto seri. Meglio non giudicare quando non si conoscono i casi concreti.

‘A te coglione che da Milano scendi a Lecce. Sì proprio a te. Gran coglione. Grandissimo emeritissimo superlativo testa di cazzo. Spero che ti venga a te e solo a te e che passi le pene dell’inferno in terapia intensiva. Perché uno che va in giro a far ammalare gli altri si merita questo. Di morire no. Ma di soffrire un casino. Scusate’.

Eccomi, sono io.

Ho lasciato Milano e sono tornata a casa.

Merito di passare le pene dell’inferno? Forse.

Forse? vi chiederete, perché è ormai dilagante l’idea secondo la quale chiunque torni a casa meriti di essere insultato, linciato, accusato di qualsiasi male presente in questo mondo, senza se e senza ma.

Forse? Si, e vi spiego perché.

Come migliaia di altri giovani, sono una studentessa pugliese a Milano e, come migliaia di altri italiani, mi son ritrovata a prendere un treno direzione casa nel bel mezzo di un’epidemia.

Il sottofondo del mio viaggio? Il decreto legge entrato in vigore la mattina stessa che impediva qualsiasi spostamento da e per la Lombardia, a eccezione del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Perchè sì, agli occhi della legge il tornare a casa è lecito (il che è, a mio parere, discutibile), agli occhi della società è invece il peggiore dei reati.

“E se pensi sia discutibile allora perché sei tornata?”

Facciamo un passo indietro.

Quando il Covid-19 è arrivato in Italia mi trovavo a 60 km dal focolaio lodigiano.

Era il 21 febbraio e la mia famiglia, preoccupata esattamente come quella di tanti altri studenti fuori sede sparpagliati tra la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna, mi supplicava di tornare a casa prima che la situazione potesse aggravarsi. Non sono partita, come tanti altri.

E non perché mi facesse piacere sentire le lacrime di mia madre, perché mi divertissi ad essere ad un passo dal cuore di un’epidemia o perchè non fossi preoccupata né allarmata. Anzi.

Non sono partita perché, non potendo avere la certezza di essere sana, mai avrei messo a rischio la mia famiglia e la mia terra. Non è stato facile, né divertente, ma sono rimasta lì, a Milano.

E mentre tanti altri, invece, scappavano via ed i supermercati della grande metropoli soccombevano alla psicosi che si era generata, io ho deciso di fare la cosa più banale che potessi: chiudermi in casa. E da allora, non sono più uscita.

Tutto ciò settimane prima che il governo iniziasse a parlare di quarantena, mentre tutti i miei amici mi prendevano in giro perchè “non puoi chiuderti in casa, non è niente”. Ansia? Probabile.

Ma la mia posizione era chiara: meglio prevenire che curare.

E non avendo mai avuto problemi nell’esporre pubblicamente le mie idee, ciò che pensavo era ben chiaro a quanti mi seguono sui social. E sì, eravamo in molti a pensarla allo stesso modo. Dopo poco meno di due settimane, l’epidemia era già dilagata in tutta Italia e si iniziava a parlare delle prime ordinanze, dei primi decreti legge. La situazione sembrava non essere più sotto controllo ed io, malauguratamente, mi son ritrovata a dare ragione a quelle ansie che, 14 giorni prima, mi avevano costretta a chiudermi in casa.

Tra chi era rimasto a Milano – la città dove vivo – iniziava a diffondersi la paura di restare intrappolati lì, di non poter tornare a casa a tempo indeterminato. Era la settimana del 2 marzo.

Poi però, in un clima già surreale fatto di incertezze, preoccupazioni e domande, sono subentrati dei problemi personali che mi hanno spinto a tornare a casa: dei problemi per i quali sarei partita in qualsiasi momento, indipendentemente dal coronavirus. Ed improvvisamente mi son trovata dall’altro lato, ed ho capito cosa significasse partire in quel momento. “E la volontà di proteggere la tua famiglia e la tua terra dove l’hai lasciata?” Rispetto al 23 febbraio, dopo due settimane di quarantena volontaria, avevo la (quasi) certezza di non essere un rischio né per la mia famiglia, né per il mio paese.

Quindi sì, ho deciso di tornare a casa.

Peccato che dopo poche ore il governo abbia sigillato la zona rossa e vietato qualsiasi spostamento: sarei potuta fuggire quella notte come tanti altri, ammassandomi in vagoni che probabilmente pullulavano di quel virus da cui tutti volevano scappare, ma non sono partita. Perché io non avevo comprato quel biglietto per scappare da Milano, e di certo non era mia intenzione rischiare il contagio nel viaggio verso casa.

Due giorni dopo, dopo innumerevoli voli e treni cancellati, sono partita perchè sì, il rientro presso la propria residenza è permesso ed avevo dei motivi validi per tornare.

E pur partendo – munita di mascherina e guanti in un treno praticamente vuoto – non ho avuto nessun problema nell’esprimere, ancora una volta, la mia opinione.

Prima di salire sul treno, infatti, mi sono indignata pubblicamente per la totale assenza di controlli alla stazione centrale di Milano, per quelle domande di facciata che mi sono state poste dalle forze dell’ordine senza che nessuno effettivamente controllasse il mio documento d’identità per accertarsi della veridicità della mia giustificazione. Non l’avessi mai fatto.

Sono stata ‘accusata’ di incoerenza, irresponsabilità, immaturità da coloro i quali erano a conoscenza di tutto quello che nelle due settimane precedenti avevo detto, scritto e condiviso.

Il che significa, praticamente, zero.

‘Proprio tu che parlavi di senso civico ora parti? Almeno stai zitta!’.

Sono arrivata a Lecce lunedì sera e no, non sono neanche passata da Aradeo, non sono neanche passata da casa. Non sono entrata in contatto con nessuno. Ho mandato l’auto segnalazione a chi di dovere quando ancora ero in treno e resterò in isolamento fiduciario per 14 giorni, lontana dai miei genitori, lontana da chiunque.

Faccio solo il mio dovere, e come me, tanti altri.

Perché no, non è mai stata mia intenzione non rispettare le regole.

Non è mai stata mia intenzione mettere a rischio la mia famiglia né la mia terra. Non è mai stata mia intenzione scappare.

Tutto questo per dire che sì, sono la prima ad essersi indignata per la fuga dal Nord delle scorse settimane. Sono la prima ad aver parlato di senso civico e responsabilità sociale.

Sono la prima ad essersi indignata per quei controlli assenti. Sono la prima che condanna chiunque torni al Sud senza segnalarsi alle autorità e mettersi in isolamento, o ancor prima chi torna senza una ragione effettiva diversa dalla mera, insensata fuga.

Ma il fatto che io sia tornata a casa non fa di me una persona incoerente, incosciente o egoista solo perchè gli altri non ne conoscono i motivi.

Non fa di me un ‘coglione che merita di passare le pene dell’inferno in terapia intensiva’.

Ma soprattutto, non mi toglie il diritto di esprimere la mia opinione.

Che questa storia possa farci capire una cosa fondamentale: parlare per il gusto di parlare, senza cognizione di causa alcuna, non ci porterà mai da nessuna parte.

Ed insultare una persona senza sapere – praticamente – nulla, non è solo inutile, ma dannatamente vergognoso.

Chiunque è soggetto a critiche, giudizi, opinioni altrui. Ancor di più chi, come me, decide di esporsi e non si fa problemi a dire la sua, nonostante tutto.

Ma prima di insultare o giudicare le persone, magari, chiedete spiegazioni.

Che non si sa mai.

Ora lo capite il perchè di quel forse?

Aurora Cuna