OTRANTO (Lecce) – Da Corigliano d’Otranto a Otranto per fumare una sigaretta. “Non volevo che i miei nipoti aspirassero fumo passivo”. Un nobile atto di civiltà, certo, ma una giustificazione poco plausibile per giustificare il suo spostamento da casa, a 25 chilometri di distanza.

Ad escogitarla è stato un uomo, originario del Nord Italia ma residente a Corigliano d’Otranto, sorpreso dagli agenti del commissariato di Otranto a spasso per il centro idruntino il giorno di Pasquetta. Uno dei soli tre cittadini che hanno violato i divieti e le restrizioni imposte dalle disposizioni governative per arginare il contagio da Covid-19 nel weekend di Pasqua.

Gli agenti del commissariato di Otranto, impegnati già dal 9 marzo su tutto il territorio di propria competenza nei servizi di controllo, evidenziano l’ottima risposta dei cittadini che, per la maggior parte, ha dimostrato di attenersi alle regole imposte non uscendo da casa se non per validi motivi.

Non sono mancati tuttavia i casi di persone che abbiano commesso delle violazioni cercando di giustificarle con motivazioni prive di fondamento o che, pur in possesso di motivazioni valide, abbiano comunque trasgredito norme del codice della strada. Nello scorso weekend, sono scattate tre sanzioni.

Una di queste è stata elevata nei confronti dell’uomo che ha dichiarato di essere uscito da casa per fumare un paio di sigarette in modo da non far aspirare ai propri nipoti il fumo passivo. Motivazione valida, ma che non ha giustificato uno spostamento di 25 chilometri dalla sua abitazione, con allontanamento dal proprio comune di residenza.

Stessa sorte è toccata ad un altro cittadino, residente a Otranto, che, fermato mentre era a spasso per la cittadina, ha spiegato agli agenti si essersi spostato dalla propria abitazione per raggiungere un garage di sua proprietà, situato dall’altra parte della città. A suo dire voleva prendere la bicicletta che era lì custodita per poi andare a fare la spesa, ma agli agenti è parsa una motivazione un po’ “improvvisata” e per questo hanno provveduto a comminare la relativa sanzione.

Non voleva proprio saperne di rimanere in casa, invece, un altro idruntino, che in pochi giorni è stato sorpreso a violare le regole per ben due volte dagli agenti. Una volta fermato mentre si spostava a piedi, l’altra a bordo della sua auto, ma la sua motivazione è stata sempre la stessa: “Sono uscito per fare una passeggiata”. Doppia violazione, quindi doppia multa per lui.

Non sono mancate però anche sanzioni di altra natura, in particolare quelle per guida senza patente. Il caso più grave quello di un automobilista, residente a Poggiardo, fermato a Cannole per un controllo mentre era alla guida dell’auto della convivente, ma privo di patente di guida.

Il documento gli era stato revocato dall’ufficio patenti della prefettura per fatti connessi al mondo degli stupefacenti. Per questo nei suoi confronti è scattata non solo una sanzione da 5110 euro, ma anche il fermo amministrativo dell’auto per 3 mesi, come prevede la normativa vigente.