ROMA – Matteo Salvini ha dato il segnale e l’occupazione è partita: i parlamentari della Lega restano in Aula ad oltranza, tutta la notte. “Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli Italiani su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione vera dei mutui, sostegno per affitti e bollette, mafiosi da riportare in carcere – spiega il capo leghista sul suo profilo – Gli Italiani si sono dimostrati anche in emergenza un grande Popolo, adesso meritano fiducia e protezione.

Noi ci siamo, stanotte fateci compagnia a distanza”. Anche il senatore leccese Roberto Marti passerà la notte in bianco in Aula, insieme ai colleghi pugliesi, per questa singolare protesta che mira a provocare una reazione del governo.

”Siamo stati costretti a un gesto forte per rompere l’inerzia del governo – spiega il responsabile della Basilicata e del Salento – Per ora sono rimaste solo le promesse. Nemmeno la cassa integrazione è arrivata in tempo. Non siamo riusciti a riconvertire tante imprese per produrre DPI e buttiamo soldi per importare quelli inidonei dalla Cina! Ora basta. Serve concretezza, meno burocrazia, meno comitati e più primato della politica, soprattutto una programmazione, una visione e tempi certi per rimettere in piedi il paese”.