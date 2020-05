COPERTINO (Lecce) – Le Giubbe Verdi compagnia Salento sono un’associazione di volontariato con sede a Copertino.

La maggior parte delle attività svolte (da sempre e sempre gratuitamente) dall’Associazione è rivolta a persone diversamente abili e non, tramite Attività assistita a cavallo con lo scopo di integrazione sociale. A tale scopo, come evento principale, tutti gli anni nel periodo estivo i volontari organizzano un campeggio della durata di quattro giorni e quattro notti, in compagnia dei ragazzi speciali.

Gran parte delle attività vengono svolte nella sede dell’associazione, a Copertino, in cui sono presenti cavalli e asini, struttura dotata di ampi spazi all’aperto.

Da anni l’associazione collabora con le scuole, con tutte le associazioni di volontariato del territorio, con le CRAP (comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica), e altri enti pubblici e privati.

Affinché il mondo del cavallo possa essere raggiunto anche da tanti bambini, l’associazione organizza giostre equestri nelle piazze del territorio salentino.

Al momento l’associazione Giubbe Verdi è ferma con le sue varie attività. Si sta dedicando anima e corpo alla distribuzione di beni di prima necessità a chi, in questo particolare periodo di emergenza, ne ha bisogno. Il progetto è in collaborazione con una grossa azienda e con privati che hanno acquistato e donato, per questa iniziativa, un grosso quantitativo di generi alimentari, tra cui 27000 confezioni di torte. Quest’ingente quantitativo di beni è stato imbustato confezionato e distribuito, seguendo alla lettera tutte le procedure burocratiche e le regole di contenimento anti contagio dettate dai Dpcm.

In quasi un mese sono state raggiunte circa 7000 famiglie. Una piccola parte di quelle 27000 torte è stata inserita nelle buste alimentari. L’altra stragrande maggioranza invece servirà a far cassa. Le torte, infatti, sono state messe in vendita affinché tutto il ricavato possa essere impegnato nell’acquisto di altri generi alimentari, per far sì che questo progetto di solidarietà possa non fermarsi ed arrivare ad aiutare ancora tante famiglie in difficoltà.