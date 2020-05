SALENTO – Libera circolazione tra Regioni a partire dal 3 giugno. Lo ha stabilito il governo, questa sera, dopo aver esaminato insieme al Comitato Scientifico l’andamento dei contagi. Fino a martedì, comunque, continuerà ad essere monitorato l’andamento della curva. Dalla Lombardia, alla Sicilia, passando dalla Puglia, gli spostamenti non avranno alcun limite o vincolo. Nessun obbligo di quarantena per chi deciderà di viaggiare. Anche per chi dovesse decidere di arrivare nel Salento da quelle zone d’Italia in cui il virus sembra ancora non allentare la presa. Per i paesi extra Ue resta per il momento confermata quella del 15 giugno. Per i dati del Comitato Tecnico Scientifico la sintesi degli indicatori fissati per stabilire se l’andamento dei contagi avrebbe permesso la riapertura dei confini regionali e prende in considerazione la settimana tra il 18 e il 24 maggio andrebbe nella direzione giusta. Tra gli indici più alti: il Molise con incidenza 2,62 e Rt 2,2 e l’Umbria con Rt 0,94 mentre le regioni più colpite in questi mesi dalla pandemia che ha causato 33mila morti, hanno valori inferiori: Lombardia Rt 0,75, Veneto 0,65.

Nonostante i dati nazionali di oggi risultino ancora in chiaroscuro. Dei 516 tamponi positivi rilevati, la maggior parte sono in Lombardia, con 354 nuovi positivi (il 68,6% dei nuovi contagi). Le altre Regioni maggiormente colpite dal Coronavirus sono il Piemonte con 56 casi; l’Emilia Romagna con 38; la Liguria con 14; il Lazio con 16. Nessun caso, invece, si è registrato in Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo e provincia di Bolzano. In Puglia, invece, come riportato in un articolo a parte i nuovi contagi si contano sul palmo di una mano: 4, di cui 2 in provincia di Lecce.

Una situazione sotto controllo come ha confermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha dichiarato all’Ansa che “al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva”. L’orientamento del Governo era molto atteso dai Governatori delle varie Regioni d’Italia, in particolare da quelli del Sud, alcuni dei quali pronti ad alzare le barricate contro una riapertura totale dei confini interregionali. Più di qualcuno avrebbe preferito una chiusura della Lombardia di almeno altri sette giorni. Il Presidente della Sardegna, Christian Solinas, aveva persino azzardato la richiesta di una sorta di passaporto sanitario per permettere solo a chi è negativo al Covid-19 di entrare nell’isola. Ma la proposta non è piaciuta a nessuno ed è stata persino definita incostituzionale dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ma anche “inutile e dannosa”.

Da viale Capruzzi, invece, i vertici regionali pugliesi non hanno preso, in queste settimane, una posizione ben precisa. D’altronde si sa come l’indotto del turismo sia una delle maggiori risorse della nostra Regione e del Salento, meta turistica gettonata a livello nazionale e internazionale. E proprio i lombardi, in Italia, fanno segnalare la maggior presenza tra i connazionali nel Tacco d’Italia nel periodo estivo. Per il comparto il via libera rappresenta una manna dal cielo per cercare di tamponare i danni di una stagione che si preannuncia estremamente difficile con il rigido protocollo disposto ai titolari dei lidi per garantire il distanziamento sociale anche in spiaggia.

Di certo, però, non si può trascurare l’aspetto sanitario. La Puglia, finora, è rimasta ai margini dell’emergenza ma cosa succederà con flussi di migliaia di vacanzieri che potranno arrivare senza alcun obbligo di quarantena da tutta Italia e da tutta Europa? Un dato su tutti. Sempre rimanendo alla Lombardia (e non per accanimento mediatico ma perché è la Regione più popolosa e con il maggior numero di contagi giornalieri d’Italia). Secondo alcuni dati elaborati la percentuale di positivi sarebbe di 20 ogni 100mila abitanti. Il virus ne terrà conto?