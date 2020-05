SQUINZANO/PISIGNANO (Lecce) – C’è un indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Lecce sulla morte di Simone Martena, l’operaio 34enne di Squinzano, deceduto ieri mattina nel cantiere del metanodotto travolto da una macchina saldatrice nei pressi del cimitero di Pisignano (frazione di Vernole). Il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone ha iscritto nel registro degli indagati il nome del conducente del cingolato con l’accusa di omicidio colposo in attesa che il medico legale Alberto Tortorella esegua l’autopsia prevista probabilmente nella giornata di sabato. Nel frattempo il lotto del cantiere è stato sequestrato così come il macchinario che ha schiacciato l’operaio per consentire a investigatori e inquirenti di effettuare una consulenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La famiglia della vittima, assistita dall’avvocato Luigina Martena, ha nominato l’ingegnere Antonio Vernaleone mentre la Procura si è affidata all’ingegnere Lelly Napoli.

Simone Martena, giovane stimato e ben voluto da tutti, lavorava con un contratto a tempo determinato con la qualifica di saldatore per conto dell’azienda tedesca Max Streicher spa, appaltatrice di una fetta di lavori finalizzati alla costruzione del metanodotto Snam che dovrà collegare Tap da Melendugno alla rete nazionale del gas a Brindisi. Secondo una primissima ricostruzione che dovrà essere vagliata con la consulenza, in quei frangenti, la macchina Pipe Welder era in funzione per spostare un gabbiotto ad una benna e utilizzato per saldare i vari tubi. E il saldatore, per evitare un rullio a causa delle raffiche di tramontana che soffiavano impetuose ieri mattina in zona come in tutto il Salento, camminava nelle immediate vicinanze. In un punto in cui la strada si restringe l’operaio sarebbe scivolato ed rimasto incastrato nei cingoli. Purtroppo per il giovane saldatore non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dell’ambulanza era già spirato. Troppo gravi le lesioni da schiacciamento riportate anche al bacino e l’amputazione dell’arto. Sul posto, per i primi rilievi, è intervenuto il personale dello Spesal insieme ai carabinieri.

Tanti i punti oscuri che l’indagine dovrà chiarire con lo spulcio e la visione della documentazione e l’ascolto dei lavoratori presenti sul cantiere al momento dell’incidente e del responsabile della sicurezza. Un interrogativo su tutti: Martena poteva trovarsi proprio in quel punto? Perché secondo le norme in vigore con i mezzi in movimento chi è alla guida deve avere una visuale totale per potersi muovere liberamente. E invece non si sarebbe accorto di nulla avvisato su quanto stava accadendo dai suoi stessi colleghi. Sulla dinamica dell’incidente, in ogni caso, “La morte sul lavoro di Simone Martena è una tragedia che si sarebbe dovuta evitare”. “È incredibile”, è stato il commento del Presidente della Regione Michele Emiliano, “che nel cantiere più sorvegliato d’Italia e con un’azienda europea come quella dalla quale dipendeva Simone Martena si sia potuto verificare un simile incidente. Dovranno rendere conto alla famiglia, alla Magistratura e a tutta la Regione Puglia di quanto accaduto. Questo non è il momento delle polemiche, ma del dolore. Ma nessuno pensi che dimenticheremo quanto accaduto. Alla famiglia e ai suoi compagni di lavoro esprimo la mia vicinanza più totale e il dolore di tutta la Puglia”.

In un post sulla propria pagina Facebook ha preso posizione anche il Comitato No Tap. Questo uno stralcio: “Ieri si è scelto il silenzio. Ci siamo stretti in maniera ideale a Simone e alla sua famiglia, alla quale rinnoviamo le condoglianze di tutta una comunità, attoniti per l’ennesima assurda morte sul lavoro. Urliamo da anni il rischio presente in quei cantieri, le condizioni estreme alle quali sono sottoposti gli operai ma, come spesso avviene, il mondo del profitto non guarda in faccia nessuno, e una vita inizia a contare solo quando arriva il momento della retorica dopo una tragedia. Operai che cercano di controllare un carico sospeso per il forte vento, sui cantieri del metanodotto, noi ne abbiamo visti a decine. Era la prassi per direzionare i carichi nei pressi del pozzo di spinta di San Basilio. La società ha fatto sapere in una nota di essersi attivata per supportare le autorità competenti nello svolgimento degli accertamenti necessari… C’è una multinazionale che continua a imporre le sue volontà, che continua a sfruttare un territorio, che sembra avere ormai acquisito il potere decisionale sulla vita e sulla morte delle persone. Lotteremo con tutte le nostre forze affinché Simone non venga dimenticato, perché nel 2020 non si può morire di lavoro”.Nel frattempo la società, attraverso una nota, ha fatto sapere che intende collaborare con le Autorità preposte per svolgere gli opportuni accertamenti.