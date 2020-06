ARADEO (Lecce) – Dopo la prova di sabato scorso, il Comune di Aradeo rende ufficiale la programmazione estiva a cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del paese, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Protezione Civile Aradeo e Misericordia.

Teatro, musica, cinema e giochi saranno i protagonisti del mese di luglio e seguiranno scrupolosamente tutte le linee guida dell’ordinanza 255 del presidente della Regione Puglia.

Al momento il luogo scelto per gli eventi dell’edizione 2020 è quello dell’anfiteatro Pino Zimba, che l’attuale amministrazione ha voluto dedicare al musicista scomparso.

<< Ripartire con gli spettacoli della Festa Estate significa per noi garantire il diritto alla cultura ed al divertimento di ogni cittadino, il tutto con la massima attenzione alla salvaguardia della salute di ognuno. Socialità, sicurezza e territorio sono le parole chiave che hanno guidato la scelta del palinsesto di questa edizione. Non a caso abbiamo scelto uno spazio di spettacolo come quello dell’anfiteatro Pino Zimba, che non solo deve essere valorizzato, ma è idoneo alla completa attuazione delle misure Regionali>> dice la Vice Sindaco Georgia Tramacere.

Una festa che per il mese di luglio offre una selezione di spettacoli di artisti del territorio ed il cui sottotitolo, “contagiamoci di sorrisi!”, ci regala un’anteprima di ciò che si potrà vivere.

<<L’augurio è quello che attraverso la Festa Estate i cittadini possano ricominciare a vivere, anche se con le dovute precauzioni, il piacere della socialità>> dice il Sindaco Luigi Arcuti << A causa del Covid-19 la nostra comunità non ha potuto festeggiare, come da tradizione, le feste della Santissima Annunziata e del Patrono San Nicola, con grande sacrificio emotivo e non solo.

Questa ripartenza diventa quindi per noi sinonimo di ripresa sociale e speriamo che per agosto le condizioni sanitarie siano migliori e si possa procedere al prosieguo della programmazione con maggiore libertà>>

Tanti gli appuntamenti, molti dedicati alle famiglie, a cui si potrà accedere esclusivamente su prenotazione chiamando il numero 3283149259, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale.

Si inizia Domenica 28 giugno con RIME VITAMINE – Incontro- spettacolo con Bruno Tognolini a cui seguirà un calendario ricchissimo di eventi.

Di seguito il calendario completo: