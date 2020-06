LECCE – Nicola Quarta non era un semplice deputato, approdato alla DC, dopo una importante carriera prefettizia: era un pezzo grosso della prima Repubblica. Tra i vari ruoli rivestiti è stato uno dei primi presidenti della Regione Puglia, dal 1978 al 1983. È stato anche sindaco di Campi Salentina, cittadina in cui nacque. Ha rivestito tanti ruoli tra cui quello di presidente dell’Ati, Aero Trasporti Italiani, compagnia aerea italiana. Ha fatto parte prima della corrente di Andreotti, poi De Mita e infine Martinazzoli. Ninì Quarta è stato uno dei protagonisti dell’invincibile DC. Lascia la moglie, Maria Rosaria, e tre figli.

Il presidente Michele Emiliano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Quarta, presidente della Regione Puglia dal 1978 al 1983. Originario di Campi Salentina è stato anche Parlamentare per due legislature. “Alla sua terra, la Puglia, Nicola Quarta ha dedicato tanti anni di impegno politico e istituzionale – sono le parole di Emiliano – Giungano alla famiglia e ai suoi cari la vicinanza e l’affetto di tutta l’amministrazione regionale”.

Gli dedica un lungo post anche il senatore Dario Stefano: “La distanza generazionale non mi ha mai impedito di considerare Ninì Quarta un punto di riferimento. La sua esperienza politica ed il suo impegno nelle Istituzioni si sono concretizzati quando ero ancora studente liceale, ma già attento e curioso delle dinamiche politiche pugliesi, a cui papa Dante mi aveva sempre stimolato ad osservare.

Nel 2009 la sua prefazione ad un mio libro fu motivo di gioia e mi lasciò colpito per la puntualità con la quale seppe cogliere il senso del mio voler raccontare quel “punto e a capo” a cui la scelta di entrare in politica mi aveva chiamato. Lunghe e cordiali chiacchierate quando lo incrociavo nelle sue abituali passeggiate per le vie del centro a Lecce. Mi prendeva sotto braccio e mi arricchiva di riflessioni argute e sempre attuali. Sempre con quel sorriso straordinario sul volto e con quella cordialità di altri tempi, a cui purtroppo ci siamo quasi disabituati. L’ultima volta l’ho incontrato casualmente qualche giorno fa, mentre beveva un caffè, al bar, coccolato dalle sue amate figliole e circondato dall’affetto delle sue “nipotine”. Non aveva però il solito suo sorriso ed il caloroso slancio al quale ero abituato. Era un po’ affaticato, ma tanto felice di quelle coccole, che sono rimasto per diversi minuti ad osservarlo da lontano.

Stamane la notizia della sua scomparsa mi ha rattristato molto. Resterò sempre orgoglioso di aver goduto della sua amicizia e affetto. Buon viaggio Presidente”.