LECCE – In attesa di riprendere tra luglio e agosto le attività di “spettacolo dal vivo“, prosegue sul web – con nuovi appuntamenti in streaming sulla piattaforma Gotomeeting – il progetto Taotor di Astràgali Teatro. Mercoledì 17 giugno (ore 17:30 – Gotomeeting) con il seminario Stereotipia e frammentazione nell’individuazione digitale di Marco Pavanini spazio al primo dei tre appuntamenti sul tema “Realismo digitale” a cura della rivista internazionale di filosofia “Kaiak. A Philosophical Journey“.

La tecnologia informatica, affermatasi a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo, ha trasformato radicalmente le società e i mondi umani destrutturando e ristrutturando gli stili cognitivi, le relazioni psico-sociali, prima ancora che l’economia e la politica. Gli effetti di tale rivoluzione tecnologica non sono stati quelli immaginati agli inizi (leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza, per citare i titoli delle Lezioni americane di Italo Calvino) ma si sono rivelati ben più complessi, ambivalenti, addirittura aporetici, specie per il loro intreccio con gli sviluppi del neo-liberismo capitalistico.

La rivoluzione info-digitale non solo non ha virtualizzato (e alleggerito) il reale dei corpi, dei conflitti, dei traumi, ma ne ha trasformato gli statuti. Si tratta, quindi, di chiarire concettualmente ciò che sta accadendo, affrontando la sfida del digitale sul piano ontologico, psico-sociale, cognitivo, estetico-antropologico. Taotor è un articolato progetto triennale promosso da Astràgali Teatro, cofinanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, in collaborazione con Ar.Va, Theutra e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e con i comuni di Lecce, Vernole, San Cesario di Lecce e Castro. Info 0832306194 – 3892105991 – www.astragali.it – teatro@astragali.org.