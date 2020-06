Riflessioni sullo stato di salute del SSN da parte del coordinatore di Cittadianzattiva Tribunale per i diritti del malato di Lecce Angelo Oliva: “Motivo di questa lettera aperta non è né la polemica né i riflettori ma la “fame” di trasparenza, informazione, correttezza e, soprattutto, la tutela della salute pubblica per tutti i cittadini.

Cittadinanzattiva TDM è un Movimento laico che agisce per la tutela dei diritti umani, per la lotta agli sprechi, per la tutela e salvaguardia dell’ambiente, della salute, interviene per la difesa dei più deboli e per garantire e salvaguardare i loro diritti e accedere alle cure così come prevede l’art. 32 della Costituzione.

Premesso ciò e alla luce di quanto giornalmente avviene e da quanto noi abbiamo verificato in ambito sanitario nella nostra Regione e in particolare nella nostra Provincia di Lecce e soprattutto da tutte le segnalazioni ricevute dai Cittadini presso la nostra sede di Lecce e presso gli Uffici dei TDM presso gli Osp.li, riteniamo non sia più dilazionabile un intervento urgente da parte delle autorità Regionali sanitarie e in specie dalla Direzione Generale dell’ASL di Lecce al fine di porre in atto tutti gli adempimenti necessari e urgenti per rimediare alle tante criticità per poter garantire tutti i servizi necessari e legittimamente chiesti e dovuti dai cittadini onde poter prevenire in tempo eventuali aggravamenti di patologie e rimediare al più presto alle carenze e disfunzioni del sistema sanitario; ci riferiamo alla insufficiente disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali, alle deprecabili liste di attesa cui i pazienti sono costretti per vedersi riconosciuti i loro diritti e conoscere il proprio stato di salute in tempi accettabili.

Occorre garantire a tutti i cittadini tutto ciò che i livelli essenziali di assistenza (LEA) prevedono, evitare con una migliore organizzazione e disponibilità di professionalità limitare quanto più possibile i cosiddetti “Viaggi della Speranza” fuori Regione o Nazione così come avviene a causa delle tante patologie che nella nostra Regione e Provincia di Lecce mancano o sono carenti. Ci riferiamo in particolare ai pazienti affetti da malattie rare per le quali non essendoci un centro di riferimento di cura o ricovero nella nostra ASL sono costretti a migrare verso centri lontani per i dovuti accertamenti, controlli vari periodici e ricoveri con tutti i disagi e costi che tutti noi possiamo immaginare.

Quando si parla e si invitano i cittadini alla prevenzione della salute significa che il SSN ha l’obbligo di garantire ed essere in grado di offrire in tempo utile al cittadino tutto quanto necessario per la tutela della propria salute, quindi: servizi efficienti, accoglienza, assistenza osp.ra e domiciliare, strumentazioni idonee e di ultima generazione, personale medico, infermieristico e tecnico sufficiente e adeguatamente preparato e formato, fornitura di ausili, farmaci ecc…. Se il SSN non garantisce o ritarda tutto ciò e si continua a perseverare con tagli a tutti i livelli, con chiusure di Pronto Soccorso e accorpamento di reparti ecc. si fa un danno irreparabile per la salute dei cittadini. Non bisogna perdere altro tempo, la salute e la malattia non attendono!

Si deve far tesoro dell’emergenza che in questo periodo stiamo vivendo e che ci dimostra che l’attuale piano sanitario regionale è risultato sin dall’inizio e specie ora carente, deficitario in tutte le sue parti con conseguente compressione della tutela dei LEA e pertanto non più adatto e applicabile alla crude realtà.

Occorre provvedere subito e prevedere in tempo nel riprogrammare i percorsi efficienti e utili ai cittadini avvalendosi della collaborazione e indicazioni degli ordini professionali: medici, infermieri e delle Associazioni di volontariato come la nostra che vivono e conoscono le problematiche giornaliere attinenti al territorio, le decisioni non devono essere prese dall’alto senza alcun preventivo confronto con le parti direttamente coinvolte e destinatarie purtroppo di ordinanze e protocolli spesso impraticabili o inattuabili.

Territorio e assistenza domiciliare, parole magiche che da sempre e specie in quest’ultimo periodo tornano alla ribalta in dichiarazioni e interviste varie di diversi personaggi politici e non, in occasione dei tanti convegni e in prossimità di eventi politici, ma con risultati irrisori e miseri!

Servono risorse da mettere nel SSN per investimenti massicci e necessari sul personale sanitario, infermieristico, tecnico e sulle apparecchiature ormai obsolete, occorre da subito attuare il Patto per la salute 2019-2021 che prevede fra l’altro l’infermiere di famiglia/comunità e utilizzare l’emergenza per rinnovare strutturalmente il SSN.

Occorre prestare attenzione ai pazienti con fragilità/cronici, disabili ecc.) che si vedono quasi congelati i servizi socio sanitari territoriali e domiciliari che sono fondamentali per la prevenzione e gestione delle complicanze; se non si mette mano a ciò e quindi in assenza di interventi rapidi e consistenti si rischia decisamente di non essere all’altezza dei bisogni reali dei pazienti.

Abbiamo potuto rilevare che 10 regioni sono risultate inadempienti nella capacità di garantire il livello di assistenza sanitaria distrettuale. La Puglia risulta al di sotto dei livelli standard per ciò che riguarda ADI (assistenza domiciliare integrata). Punto dolente è la scarsa disponibilità e preoccupante carenza di infermieri sul territorio che risultano inferiori di 30mila unità, oltre alla insufficiente disponibilità di medici.

Proprio per tali carenze di personale i numeri sono impietosi: basti pensare che a fronte di 2,8 milioni di anziani non autosufficienti nell’intero territorio nazionale sono stati assistiti al proprio domicilio soltanto 1.110.000 di cui il 12% è rappresentato da pazienti terminali: mediamente a ciascun paziente sono state dedicate circa 26 ore annue di servizio domiciliare erogato in gran parte da personale infermieristico. Tali cifre e percentuali in Puglia risultano ben al di sotto della media, si parla del 2% di anziani con più di 65 anni trattati e assistiti da ADI.

Occorre impiegare al meglio le esigue risorse disponibili e distribuire con competenze le attuali risorse umane nei vari settori tenendo conto che gli organici medici e infermieristici sono sotto organico di oltre il 20% e, ahimè, è sottoposto a stress che a volte può portare a errori sicuramente non voluti. Dobbiamo dare atto a tutto il personale medico infermieristico e tecnico che è in prima linea per la tutela del cittadino e ringraziarlo per quanto fa e per le difficoltà che quotidianamente incontrano e che, purtroppo, in varie occasioni sono stati oggetto di minacce, aggressioni, violenze verbali e materiali da parte di cittadini. Vedasi gli episodi verificatisi nel P.S. del Vito Fazzi di Lecce ove il personale va subito incrementato di almeno 13 unità.

Non è più accettabile di assistere alle continue extralocazioni di pazienti che, non trovando possibilità di posto letto nello specifico reparto si vedono ricoverati in reparti che non sono attinenti e compatibili con la patologia accusata dal paziente, tale prassi è da condannare e abolire al più presto, ciò aggrava o ritarda le cure dovute al cittadino che si vede così assistito da medici di altre specialità. È quindi necessario rivedere tale criterio per assicurare una sufficiente disponibilità di posti letto e anche e soprattutto per evitare possibili contenziosi vari a causa di una non corretta e specifica assistenza al paziente.

Se non si provvede in tempo a tutto ciò la fase 2 Covid non la potremo gestire al meglio specie se le nostre autorità preposte a livello Reg.le e Provinciale continueranno a non rendersi conto che risparmiare o guardare al bilancio significherebbe tagliare sempre i servizi necessari e dovuti ai cittadini secondo i dettagli della nostra Costituzione.

Il compito di Cittadinanzattiva TDM sarà sempre quello di essere “sentinella attiva e vigile” a salvaguardia e tutela della salute dei cittadini tutti. Non saremo spettatori inermi ma attenti e interessati a segnalare in tutte le sedi e autorità preposte ogni disservizio e mancanza di rispetto verso i pazienti, al fine di poter contribuire a migliorare in nostro SSN.

Rivolgiamo un invito al nostro D.G. dell’ASL di Lecce Dott. Rollo per accelerare l’apertura dell’immobile dell’ex dispensario, già da anni ristrutturato e arredato e da anni chiuso, per destinarlo al “Percorso donna e Senologia” con tutti i servizi annessi, oltre ad attivare i vari PTA del territorio che sono pronti e idonei per accogliere i pazienti cronici che via via vengono dismessi dagli Osp.li e che necessitano di continue cure e assistenza adeguata.

Per ultimo riteniamo che il D.G. Dott. Rollo senza alcun ulteriore indugio debba provvedere all’applicazione della Legge anticorruzione che rende obbligatoria la turnazione di tutti i Dirigenti che da molti anni sono alla guida di uffici dirigenziali ritenuti sensibili.

Cittadinanzattiva TDM di Lecce dichiara la propria disponibilità a una fattiva collaborazione con l’ASL di Lecce e si dichiara fiduciosa che la D.G. tutta saprà dare risposte adeguate e rapide per il miglioramento dei servizi a tutti i livelli.”