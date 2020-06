SALENTO – Dal 1° luglio al 31 agosto, torna “SalentoinBus”, il servizio di trasporto pubblico estivo ideato e organizzato dalla Provincia di Lecce per assicurare la mobilità dei residenti e dei turisti su tutto il territorio salentino durante l’estate.

“E’ una sfida vinta, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria”, dichiara il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva. E il servizio verrà effettuato con modalità conformi alle ordinanze regionali relative al contrasto al Covid 19.

Saranno 12 le linee principali di collegamento tra il capoluogo e l’entroterra e le località costiere, integrate da altre 15 linee secondarie che permettono di raggiungere praticamente tutto il territorio salentino.

Gli altri collegamenti sono i seguenti: Stazione ferroviaria di Lecce, tutte le linee in transito su Lecce fermano nei pressi della stazione ferroviaria, per l’opportuna integrazione con i mezzi a lunga percorrenza; Aereoporti di Brindisi e Bari raggiungibili con servizi regionali effettuati da SITA/SEAT inpartenza dal City Terminal di Lecce; San Pancrazio Salentino e Valle d’Itria, raggiungibili con servizi regionali ed extraprovinciali effettuati da FSE/STB Brindisi in partenza da Lecce e da Torre Lapillo; Marine di Lecce, raggiungibili con servizi comunali effettuati da SGM in partenza da Lecce.

A ringraziare le professionalità dell’Ente, coordinate dal direttore generale Giovanni Refolo è il consigliere provinciale delegato ai trasporti Antonio Tondo: “Sento il dovere di ringraziare gli uffici che hanno realizzato il progetto per la stagione estiva 2020, prevedendo, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, anche le relative misure di contrasto in materia di trasporto pubblico. Un ringraziamento anche ai colleghi consiglieri, soprattutto a Fabio Tarantino e a Attilio De Marco, da subito pronti a far sintesi sulle varie istanze provenienti dal territorio”.

“La maggior parte degli italiani che questa estate si concederanno una vacanza rimarrà entro i confini nazionali, e la nostra terra si confermerà la destinazione più gettonata”, aggiunge il presidente Stefano Minerva. “Era necessario mettere in campo tutto ciò che è nelle nostre possibilità e capacità per garantire servizi di trasporto utili a raggiungere i nostri borghi, le nostre spiagge, i nostri litorali”.

Quanto alle linee, il direttore generale Giovanni Refolo sottolinea che “il servizio di “SalentoinBus” prevederà nuove fermate a Casarano, Giuggianello, Nardò e Martano, in considerazione del lavoro di armonizzazione del progetto rispetto alle interlocuzioni e alle istanze del territorio”.

“Uffici, consiglieri provinciali, presidenza, Comuni: una squadra diffusa che raggiunge risultati importanti. Oggi la Provincia di Lecce è pronta ad accogliere chi vorrà gustare le bellezze della nostra terra”, conclude il presidente Minerva.

Anche per questa edizione sarà disponibile il sistema di biglietteria elettronica con l’app Mycicero, collaudata e funzionale, che consentirà la vendita di biglietti integrati con altri vettori presenti sulla piattaforma on‐line.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza agli utenti, saranno disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Lecce tutte le informazioni sul servizio (itinerari, fermate, orari, tariffe, ecc). Saranno inoltre disponibili per informazioni telefoniche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lecce e i numeri telefonici pubblicati sullo stesso sito.

Nella proroga contrattuale dei servizi minimi sottoscritta dalla Provincia con il soggetto gestore (Cotrap), le percorrenze per i servizi estivi di SalentoinBus ammontano a circa 500.000 km, ma nel nuovo Piano di Bacino è stata prevista una estensione dei servizi estivi a circa 900.000 km, rientranti nel complesso di oltre 10.000.000 km di nuovi servizi minimi (oltre a circa 2.500.000 km di servizi in ambito urbano), riconosciuti da parte della Regione Puglia all’Ato della provincia di Lecce.

Nella stagione 2020, pur rientrando nelle percorrenze chilometriche contrattuali prorogate, si è realizzata una sperimentazione della riorganizzazione del servizio proposta nel nuovo Piano di Bacino, confermando l’inserimento del Comune di Galatina sperimentato la scorsa stagione ed integrando i Comuni di Casarano, Nardò, Giuggianello e Martano nella rete attuale.

Per l’annualità 2020, pur risentendo dell’effetto dell’epidemia Covid, si stima di poter confermare gli utenti delle ultime stagioni, nel periodo di effettuazione del servizio.

Tutte le informazioni sulle linee e sugli orari di “SalentoinBus 2020” saranno disponibili sul sito istituzionale della Provincia (www.salentoinbus.provincia.le.it).

LINEA 101 Località Fermata Acaya Castello Alimini Laghi Conca Specchiulla Villaggio Frassanito Camping Frassanito Lecce Camera di Commercio/Stazione Lecce City Terminal Lecce Viale Calasso, 1 Lecce Viale Gallipoli, 1 Lizzanello Giardini di Atena Otranto Porto Otranto Stazione FSE Roca (Li Posti) Bar Nacchera San Foca Lido Marangi San Foca Piazza Lampedusa (ang. Viale Argentina) San Foca Viale Europa (ang. litoranea) Serra degli Alimini Villaggio Voi Resort Strudà Piazza V. Veneto Torre dell’Orso Hotel Thalas Torre dell’Orso Villaggio Malama Torre S. Stefano Ingresso Club Med Torre Saracena Viale dei Saraceni Torre Specchia Ruggeri Litoranea (ang. Via Nettuno) LINEA 102 Località Fermata Alezio Via Rocci Perrella, 2 (ang. Via Muia) Casarano Ospedale Collepasso Via Roma, 42 Collepasso Via Roma, 55 Gallipoli Parcheggio cimitero Maglie Stazione FSE Matino Stazione – Cimitero Parabita Via Fiume Linea 103 Località Fermata Castro Largo cimitero – Parcheggio (centro storico – Zinzulusa) Castro Via Panoramica (parcheggio) Giuggianello Via T. Fiore (Farmacia) Maglie Stazione FSE Marina di Andrano Grotta Verde (parcheggio) Marittima di Diso discesa Arenosa Marittima di Diso discesa Villa Elena Marittima di Diso insenatura Acquaviva Muro Leccese Stazione FSE Poggiardo Piazza G. Casciaro S. Cesarea T. Torre Miggiano S. Cesarea T. Via Umberto I, 24 Sanarica Largo S.S. Annunziata n° 2 Scorrano Ospedale Vaste Via G. D’Annunzio, 139 Linea 104 Località Fermata Copertino Via Menga (Castello) Gallipoli Camping La Masseria Gallipoli Parcheggio cimitero Gallipoli Splash Acquapark Lecce Camera di Commercio/Stazione Lecce City Terminal Lecce Porta Rudiae Lecce Viale Calasso, 1 Lecce Viale Gallipoli, 1 Lecce Viale Gallipoli/Stazione Leverano Via Sindaco Caracciolo, 14 Lido Conchiglie Via C. Colombo (ang. Via M. Polo) Porto Cesareo Hotel Mediterraneo Porto Cesareo Via G. Garibaldi, 233 Porto Cesareo Via G. Garibaldi, 250 Porto Cesareo Via Rizzo Porto Selvaggio fronte Wild Club ex Ristorante Casablanca Porto Selvaggio Wild Club ex Ristorante Casablanca Rivabella Camping La Vecchia Torre Rivabella Centro Rivabella Padula Bianca (Mar Y Sol) S. Isidoro Campeggio S. Isidoro S. Isidoro Via Marsala (Centro) Santa Caterina Strada Cucchiara (ang. Via Porto Selvaggio) Santa Caterina Strada Cucchiara (ang. Via Sindaco Franco Antico) Santa Caterina Villaggio Vacanze Serene (Strada Santa Maria) Santa Maria al Bagno Campeggio Mondonuovo Santa Maria al Bagno Via Edrisi/Quattro Colonne Torre Inserraglio Residence Tramonti Torre Uluzzo Fico d’India Linea 105 Località Fermata Castro Largo cimitero – Parcheggio (centro storico – Zinzulusa) Castro Via Panoramica (parcheggio) Gagliano del Capo Camping Santa Maria di Leuca Gagliano del Capo Via 2 Giugno/incrocio Ospedale Marina di Andrano Grotta Verde (parcheggio) Marina di Corsano Marina Guardiola Marina di Tiggiano Via C. Colombo (Torre Nasparo) Marina Serra Largo Assunzione (Chiesa) Marittima di Diso Discesa Arenosa Marittima di Diso discesa Villa Elena Marittima di Diso Insenatura Acquaviva Otranto Porto Otranto Stazione FSE Porto Badisco Incrocio S.P.258-S.P.87 Punta Palascia S.P. 87 – loc. Faro S. Cesarea T. Torre Miggiano S. Cesarea T. Via Umberto I, 24 S. Maria di Leuca Incrocio Santuario S. Maria di Leuca Piazzale Le Terrazze Torre Sant’Emiliano S.P. 87 Tricase Porto Via C. Colombo Villaggio La Fraula S.P. 358 Villaggio Paradiso S.P. 358 Linea 106 Località Fermata Lecce Camera di Commercio/Stazione Lecce City Terminal Lecce Porta Rudiae Lecce Viale Calasso, 1 Lecce Viale Gallipoli, 1 Lecce Viale Gallipoli/Stazione Maglie Stazione FSE Otranto Porto Otranto Stazione FSE Linea 107 Località Fermata Alessano Piazza Falcone Borsellino Alessano Piazzetta P. Pio Corsano Zona Puce Gagliano del Capo Camping Santa Maria di Leuca Gagliano del Capo Via 2 Giugno/incrocio Ospedale Lecce Camera di Commercio/Stazione Lecce City Terminal Lecce Porta Rudiae Lecce Viale Calasso, 1 Lecce Viale Gallipoli, 1 Lecce Viale Gallipoli/Stazione Maglie Stazione FSE Montesano Salentino S.S. 275 n.109 Montesano Salentino S.S. 275 n.96 S. Maria di Leuca Incrocio Santuario S. Maria di Leuca Piazzale Le Terrazze Tiggiano Via C. Colombo, 40 Tiggiano Via C. Colombo, 41 Tricase Ospedale Linea 108 Località Fermata Capilungo Piazza Madonna della Luce Gallipoli Camping Baia di Gallipoli Gallipoli Parcheggio cimitero Lecce Camera di Commercio/Stazione Lecce City Terminal Lecce Porta Rudiae Lecce Viale Calasso, 1 Lecce Viale Gallipoli, 1 Lecce Viale Gallipoli/Stazione Lido Marini S.P. 91 (ang. villaggio Costa del Salento) Mancaversa Corso Viareggio (ang. via Cattolica) Mancaversa Corso Viareggio, 12 (superm. Gaetani) Marina di Pescoluse Centro Parrocchiale D. Antonio Delecce Posto Rosso Chiesa Stella del Mare Posto Vecchio Largo delle Rose S. Gregorio Giardini pubblici/edicola S. Maria di Leuca Piazzale Le Terrazze Torre Pali Litoranea (ang. Via Troisi) Torre S. Giovanni Corso Annibale (ang. Via E. Mille) Torre S. Giovanni S.P. 91 (ang. strada per i villaggi) Torre S. Giovanni Via Isole Tremiti (ang. Via Beethoven) Torre Suda Via L. Rizzo (Bar della Torre) Torre Suda Via Marco Polo, 22 (pro loco) Torre Vado Residence Cala Saracena Torre Vado Zona porto turistico Linea 109 Località Fermata Aradeo Via G.Marconi (cimitero) Aradeo Via K.Marx, 8 Aradeo Via Torino, 59 Galatina Piazza D.Aligheri, 30 (c/o ERG) Galatina Via Ugo Lisi, 2 Galatone Piazza Umberto I, 17 Galatone Via Del Mare, 7 Galatone Via XX Settembre, 2 Galatone Via XX Settembre, 229 Galatone Villaggio Santa Rita Gallipoli Lido San Giovanni Gallipoli Parcheggio cimitero Gallipoli Via Lecce, 2 Lido Conchiglie S.P. 108, 86 Neviano S.P. 42, 33 Noha Piazza S.Michele Rivabella S.P. 108, 99 S. Maria al Bagno Via Edrisi, 3 Seclì S.P. 363 (cimitero) Linea 110 Località Fermata Lido degli Angeli Incrocio (Horse Club) Porto Cesareo Bacino grande Porto Cesareo Eurovillage – Via Francia, 66 Porto Cesareo Lido Orange Sun Porto Cesareo Lido Tabù (incrocio) Porto Cesareo Via Rizzo Porto Cesareo Villaggio Solaria Punta Grossa Complesso Turistico Punta Grossa Riva degli Angeli Villaggio Torre Lapillo Baja del Sol Torre Lapillo Bar Tina Torre Lapillo Camping Castiglione Torre Lapillo Camping P.to Cesareo Torre Lapillo Chiesa Linea 111 Località Fermata Cenate Strada Santa Caterina (ang. Via Portoselvaggio) Cenate Strada Santa Caterina (fronte Posto di Blocco) Cenate Strada Santa Caterina (Posto di Blocco) Località Mondonuovo Strada Santa Maria (Campeggio Mondonuovo) Località Vacanze Serene Strada Santa Maria Nardò Piazza Diaz (ang. Via Roma – Castello) Nardò Piazza Mazzini (edicola) Nardò Piazza Mazzini (fronte edicola) Nardò Stazione ferroviaria FSE “Nardò Città” Nardò Via Caduti di Nassirya (fronte stazione di servizio) Nardò via Caduti di Nassirya (stazione di servizio) Nardò Via Napoli (civ. 56) Nardò Via Napoli (fronte civ. 56) Nardò Via Roma (Edicola – Porta di Mare) Nardò Via Roma (fronte Edicola – Porta di Mare) Pagani Via Benedetto Leuzzi Santa Caterina Via Emanuele Filiberto (Gelateria Desideria) Santa Maria al Bagno Via Emanuele Filiberto (civ. 24) Linea 112 Località Fermata Borgagne Via S. Andrea ex fontana Carpignano Salentino Via Melendugno “Rotonda 167” Martano Bar The box Soleto Villa comunale Sternatia Villa comunale Torre dell’Orso Hotel Thalass Zollino Via Lecce