Assalto al bancomat nella marina, banda scovata grazie al gps: uno in carcere, complici in fuga

TORRE PALI/SALVE (Lecce) – L’assalto al bancomat in piena notte sembrava essere andato a buon fine per la banda di malviventi entrati in azione a Torre Pali, marina di Salve. Non avevano però considerato un piccolo ma fondamentale dettaglio: il gps presente nel bancomat sradicato.

Così i carabinieri hanno intercettato il loro covo, nelle campagne di Grottaglie, e scovato i componenti della banda proprio negli istanti precedenti alla spartizione del bottino, riuscendo anche ad arrestare uno di loro.

Si tratta di A.G., 30enne di nazionalità serba, sottoposto a fermo di indiziato di delitto eseguito in seguito al blitz realizzato dai carabinieri del Norm della compagnia di Martina Franca, i militari della stazione di Grottaglie e gli uomini dello squadrone eliportato “Cacciatori di Puglia”. Sono riusciti a sfuggire alla cattura, invece, i suoi tre complici, che sono stati denunciati in stato di irreperibilità per ricettazione in concorso.

Tra questi C.P., di Grottaglie, volto ben noto ai militari della stazione locale che l’hanno riconosciuto a vista. A.A., di nazionalità serba, è stato identificato invece tramite i documenti di identità rintracciati in una delle tre auto parcheggiate all’interno del capannone industriale adibito a sfasciacarrozze in cui sono stati sorpresi dai carabinieri.

A condurre gli investigatori fin lì è stato il segnale gps emesso dal dispositivo presente all’interno del forziere che conteneva il denaro del terminale atm sradicato nella notte nel Basso Salento.

Tutto ha avuto inizio proprio a Torre Pali, in piazza castello, intorno alle 4.30 di notte. La banda ha raggiunto il terminale della società “Euronet” installato all’ingresso di una pescheria e, con vari arnesi da scasso, l’hanno sradicato. Una volta completato il lavoro, hanno caricato la colonnina sulla loro auto e sono fuggiti via, poco prima che sul posto arrivassero le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Tricase.

Durante le fasi dell’assalto, un residente nella zona – destato dai rumori molesti – si è affacciato in strada ed ha sorpreso i banditi all’opera. Uno di essi, notandolo, lo ha minacciato di lanciargli una grossa chiave inglese che aveva in mano, probabilmente per farlo desistere dal richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’attività investigativa subito avviata dai militari ha permesso di recuperare le coordinate gps fornite dall’antifurto satellitare del bancomat, che li ha portati dritti al nascondiglio dei balordi, nella periferia di Grottaglie. L’irruzione è scattata proprio mentre i malviventi tentavano di forzare la corazza metallica con flessibili e fiamme ossidriche, per mettere le mani sul prezioso bottino: una somma totale di 82mila euro.

Il denaro è stato recuperato e restituito alla società proprietaria. Oltre ai tre fuggitivi, è stato denunciato anche D.F.A., conduttore dello sfasciacarrozze, un operaio di Grottaglie, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto dagli investigatori coinvolto nella vicenda.

All’interno del capannone sono state rinvenute e sequestrate l’attrezzatura da scasso usata per il colpo, tre auto quali un Fiat Doblò, un’Audi A4 station wagon ed una Volkswagen Golf, tutte di dubbia provenienza ed usate per mettere a segno il furto. I sigilli sono scattati anche sull’intera area del rinvenimento.

Ora è caccia aperta ai fuggitivi che, grazie al supporto dei militari dei “Cacciatori di Puglia” sono ricercati su tutto il territorio, mentre proseguono le indagini per identificare il terzo complice. Il fermato, invece, è stato condotto presso il carcere di Taranto.