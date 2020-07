Il nostro Paese fino agli anni ’30 del secolo scorso era il principale produttore mondiale di canapa legale. Solo l’Italia superava il quantitativo di ettari coltivati a canapa in tutti gli altri Paesi del mondo: 85mila ettari contro 90mila. Tra i prodotti che venivano realizzati con questo materiale c’erano le corde delle navi mercantili, ma anche le vele e i vestiti. La canapa, quindi, poteva essere considerata a tutti gli effetti una reale eccellenza italiana. Fu dopo il secondo dopoguerra che la situazione mutò, con un crollo del settore. I contadini, in particolare, si concentrarono su coltivazioni che risultavano più redditizie nel breve periodo, mentre dagli Stati Uniti prese il via una campagna contro la cannabis i cui effetti si avvertirono anche alle nostre latitudini. Così, le istituzioni mostrano un crescente atteggiamento di ostilità nei confronti di questa coltivazione.

La canapa oggi

Leggendo la guida per la coltivazione cannabis è possibile sapere tutto ciò che c’è da conoscere su questo argomento. In questo momento nel nostro Paese sono appena 4mila gli ettari di terreno coltivati a canapa, anche se è facile immaginare che i dati possano crescere: non solo per effetto di una richiesta crescente da parte del mercato, ma anche grazie alle caratteristiche di una pianta versatile, molto apprezzata da chiunque intraprenda la strada dell’economia verde.

La questione della cannabis legale

Il riferimento normativo in materia è rappresentato dalla legge n. 242 del 2016 che è entrata in vigore l’anno seguente. Grazie a questa legge la coltivazione della cannabis legale è stata legalizzata, così come la sua vendita e il suo utilizzo. Per poter essere ritenuta legale, la cannabis deve avere caratteristiche ben precise. Si deve trattare, infatti, di canapa sativa in cui il principio attivo del THC arrivi al massimo allo 0.2%, anche se è garantito un limite di tolleranza dello 0.5%. Questo è il motivo per il quale si parla di marijuana light o di canapa light.

Una spinta all’economia

Lo scorso anno il settore poteva contare su un totale di 10mila addetti, per un fatturato di 150 milioni di euro e 1.500 aziende coinvolte nella produzione e nella trasformazione in tutto il territorio nazionale. Nel 2020, poi, i negozi hanno visto triplicare il proprio fatturato, anche a causa del coronavirus. Va detto, d’altra parte, che sono numerose le applicazioni della cannabis light, che spaziano dal settore alimentare a quello cosmetico, passando per le bioplastiche e la bioedilizia, senza dimenticare la produzione di oli, hashish e infiorescenze per estratti terapeutici al CBD.

Gli effetti stupefacenti

La distinzione tra la canapa light e quella che non lo è riguarda anche gli effetti stupefacenti del prodotto. La cannabis light è del tutto legale, mentre quella non light fa parte delle cosiddette droghe leggere, e quindi rientra a tutti gli effetti tra gli stupefacenti. In sostanza la versione legale della canapa si caratterizza per una modesta concentrazione di THC grazie a cui il prodotto è privato dei propri effetti psicotropi, anche se conserva gli effetti distensivi e rilassanti.

Un prodotto demonizzato

La cannabis è stata demonizzata per lungo tempo, e così pure la coltivazione di questa pianta. Così, si è finito per dimenticarsi delle molteplici applicazioni di carattere economico e di natura sanitaria che sono correlate a questa pianta, le cui potenzialità, in Italia come in altri Paesi del mondo, non sono ancora state sfruttate al massimo. Eppure la canapa è stata una pianta medicinale molto importante per molti anni, prima della battaglia proibizionista che ha preso il via negli Stati Uniti e che si è estesa al resto del mondo.