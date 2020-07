GALLIPOLI (Lecce) – Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Mattana, ha fatto visita, questa mattina, alla Compagnia di Gallipoli.

A riceverlo, presso la Caserma “Fin. Salvatore None – MAVM”, il Comandante della Compagnia di Gallipoli, Capitano Francesco Ranieri, alla presenza anche del Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Luigi Carbone, e del Comandante del Gruppo di Gallipoli, Ten. Col. Giovanni Cucurachi.

L’Autorità, dopo aver incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso il Reparto, ha voluto altresì porgere il proprio saluto agli appartenenti alla Sezione ANFI di Gallipoli, prima di presiedere al briefing operativo, nel corso del quale il Comandante della Compagnia si è soffermato ad illustrare le principali attività di servizio in corso di esecuzione.

Al termine della visita, l’Alto Ufficiale ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui i militari della Guardia di Finanza gallipolina anche nel difficile periodo del lockdown si sono adoperati per la tutela della legalità, evidenziando nel contempo l’importanza di garantire una costante presenza per contrastare tutti quei fenomeni di illiceità connessi in qualche modo alla nota emergenza epidemiologica da COVID-19.