SAN FOCA (Lecce) – L’emergenza Covid19 ha condizionato globalmente l’avvio della stagione balneare 2020 e LA TERRAZZA “TUTTI AL MARE!” non fa eccezione. Il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, ha dato il via alla sua VI stagione il 1 scorso. La struttura, realizzata dall’associazione salentina 2HE nell’ambito del progetto solidale nazionale IO POSSO su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno LE (Bandiera Blu e 5 Vele di Legambiente e Touring Club), ha riaperto i battenti con un po’ di ritardo rispetto al consueto avvio del 15 e con modalità differenti ma con lo stesso intento di sempre: rendere il mare accessibile – gratuitamente – a tutti.

A causa della necessità di adeguarsi alle ultime disposizioni nazionale e regionali contro il Covid19, le principali novità di quest’anno per accedere a “La Terrazza – Tutti al mare!” (sul lungomare Matteotti, al civico 57) sono: prenotazione obbligatoria, apertura con turni mattutino e pomeridiano (con pausa chiusura per la sanificazione), assenza del servizio di accompagnamento in acqua con personale infermieristico o OSS, rispetto delle norme sull’uso di mascherina, igiene e distanziamento.

<<Seppur con servizi ridotti all’essenziale, non abbiamo voluto rinunciare all’apertura della Terrazza, anche per rispondere alle tante prenotazione da tutta Italia che non hanno mai smesso di arrivare, anche durante il lockdown – dice Giorgia ROLLO, presidente di 2HE. È stato un periodo particolarmente difficile per tutti. Pensate a chi ha dovuto sopportare isolamento e malattia. Adesso che pian piano si riparte, il mare diventa per molti davvero l’unico luogo di libertà.

Siamo stati costretti a fare una scelta: saltare a piè pari la stagione o puntare ad un’apertura con modalità differenti? Non è semplice per noi rinunciare all’idea di assistenza e condivisione che caratterizza la nostra Terrazza, come ben sa chi ci conosce. Lo abbiamo immaginato da sempre come luogo di contatto fisico e abbracci, per salutare, sollevare, aiutare. Quest’anno ci saremo comunque, con i giusti sguardi e sorrisi.

Abbiamo meno postazioni, per garantire il corretto distanziamento, quindi chiediamo massima cura nel venire solo su prenotazione e la pazienza di turnare (mattina o pomeriggio) per poter permettere ad altri di fare il bagno – continua Rollo.

Inoltre, per motivi precauzionali, non possiamo essere noi ad accompagnare gli ospiti in acqua, chi ne ha bisogno deve essere aiutato dai propri accompagnatori, cui forniamo gli ausili e le indicazioni per farlo in sicurezza.

Ci dobbiamo abituare ad accedere in Terrazza con la mascherina e a rispettare le altre regole igieniche necessarie alla prevenzione.

Per noi l’esperienza della balneazione deve continuare ad essere gratuita e per tutti. Il prossimo anno siamo convinti potremo tornare alle consuete abitudini e ad una Terrazza senza limitazioni>>.

IL REGOLAMENTO 2020 IN SINTESI

La Terrazza “Tutti al mare!” per mette a disposizione quest’anno 8 postazioni (invece delle consuete 13) allestite e distanziate come da legislazione regionale, di cui 6 standard (ombrelloni) riservate ad ospitare persone con disabilità motoria e i loro accompagnatori (fino ad un massimo di 3 accompagnatori) e 2 speciali (gazebo) riservate ad ospitare persone con disabilità motoria totale (tetraplegia) e/o con esiti da malattie neurodegenerative (come SLA e affini) e i loro accompagnatori (fino ad un massimo di 4 accompagnatori).

La struttura è dotata di 12 ausili per l’ingresso in acqua, di 5 tipologie differenti, adatti a conformazioni fisiche diverse. Quest’anno, poi, nuovi ampi box accolgono la reception, i due bagni accessibili con doccia e acqua calda riservati agli ospiti e l’infermeria. Tutti gli spazi e gli ausili vengono trattati seguendo le indicazioni sanitarie per l’igienizzazione.

A presidio della struttura, durante gli orari di apertura è sempre presente personale di coordinamento e gestione.

Grazie ad un protocollo d’intesa con la Polizia di Stato, anche quest’anno sono gli atleti delle Fiamme Oro Salvamento e gli agenti della Squadra Nautica della Questura di Lecce a svolgere servizio di assistenza bagnanti per garantire la completa sicurezza degli ospiti (funzionale comunque al mero salvataggio di persone in condizioni di pericolo e al relativo primo soccorso, visto che è responsabilità del fruitore della struttura accedere al mare in totale sicurezza).

La prenotazione è obbligatoria e avviene unicamente via telefono, chiamando il numero 3661810331. L’indirizzo email terrazza@ioposso.eu è attivo per la richiesta di informazioni e ogni altra comunicazione, ma non per le prenotazioni.

La struttura sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00, tutti i giorni, fino al 15 settembre.

Tutti i servizi erogati presso La Terrazza “Tutti al mare!” sono gratuiti.

Il Regolamento completo per la stagione 2020 è disponibile anche sul sito www.ioposso.eu.

La stagione 2020 si realizza grazie al sostegno di Città di Melendugno, Polizia di Stato, ASL LECCE e AISLA, con il supporto di VIVISOL.

LA TERRAZZA “TUTTI AL MARE!”: LE ORIGINI

Nasce cinque anni fa da un’idea del quarantatreenne salentino Gaetano Fuso, poliziotto in quiescenza, malato di SLA dal 2014, nominato “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella. Fino a due anni fa ha rappresentato un unicum, almeno su territorio nazionale. è un format preso come riferimento e replicato in altre parti d’Italia, grazie ad un elenco di parametri ormai codificati. Seguendo il know how di IO POSSO, una struttura “gemella” nel 2018 è nata in Sardegna, a Maladroxia, nel comune di Sant’Antìoco, in Provincia di Carbonia-Iglesias, e un’altra in Emilia Romagna, a Punta Marina, nel comune di Ravenna. Altre collaborazioni sono in piedi per la creazione sia di strutture complesse come La Terrazza, quindi adatte ad ospiti con disabilità motoria elevata ed alte necessità di assistenza per la dipendenza da macchinari per respirare, comunicare e alimentarsi, sia in versione più “light”.

I NUMERI DELLA V STAGIONE (2019) de LA TERRAZZA “TUTTI AL MARE!”

In tre mesi, dal 15 al , ha accolto 310 ospiti, il 55% dei quali proveniente da fuori Salento. A parte la Puglia, le regioni più presenti in Terrazza sono la Lombardia (29 ospiti), il Lazio (28 ospiti) e la Campania (25 ospiti). Otto quelli provenienti dall’estero (3%).

Gli ospiti, tutti con disabilità motorie, presentano una grande diversificazione anagrafica e sanitaria. La malattia più presente è la Sclerosi Multipla (23 ospiti, 7,4%) seguita dalla SLA (17 ospiti, pari al 5,5%). Seguono Distrofia Muscolare (15 ospiti, 4,8%), SMA, Duchenne (9 ospiti ciascuna, pari al 3%).

Dal 2015 ad complessivamente sono 618 gli ospiti giunti in Terrazza.

Nella quinta stagione si sono registrate 2072 presenze (numero complessivo di ingressi degli ospiti durante la stagione): +20% rispetto al 2018 quando erano stati 1728.

Con 93 giorni di apertura al pubblico non stop (dal 15 al 15 settembre – dalle 9.00 alle 19.00), nel 2019, ogni giorno, la Terrazza ha accolto una media di 22 ospiti (la media del 2018 era 18 persone) con picchi di presenze da record nell’alta stagione (46 ospiti registrati mercoledì , ad record assoluto).

Durante il 2019 hanno prestato servizio in Terrazza 4 coordinatori, 3 infermieri, 4 OSS, 17 bagnini e 20 volontari, per un totale di 48 persone.

