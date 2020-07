PUGLIA – Pubblicata sul Burp la graduatoria relativa alla prima finestra delle domande di ammissione all’Avviso pubblico “Pass Laureati”- edizione 2020 -, strumento con il quale la Regione Puglia finanzia i Master post lauream dei giovani pugliesi, e che in questi anni ha consentito a 3500 ragazzi di partecipare a percorsi formativi in Italia e all’estero. Un progetto per il quale l’Ente ha stanziato, in questa edizione, 15milioni di euro. Le istanze presentate sono state 254: di esse ne sono state ammesse 227. La lista delle pratiche escluse (per ragioni che vanno da rinunce formali a richieste di integrazione documentale mai pervenute a motivazioni espressamente previste nel bando) è pubblicata in allegato alla Determina del dirigente della sezione Formazione Professionale. Gli altri 227 ragazze e ragazzi pugliesi beneficeranno del voucher per il Master e di un forfettario per vitto e alloggio, grazie al quale verranno dunque esonerati dall’obbligo di rendicontare scontrini e fatture. Le 227 proposte formative comporteranno l’utilizzo di 2.117.599,78 dei 15milioni di euro impegnati, con un notevole avanzo di somme che potranno essere riutilizzate nella prossima finestra.

Complessivamente, con le edizioni precedenti di “Pass Laureati”, sono stati erogati voucher di cui hanno beneficiato 3500 giovani. “E’ un bilancio di fine mandato di cui non posso che essere orgoglioso – commenta l’assessore alla Formazione Sebastiano Leo -. Grazie al supporto di Regione Puglia, migliaia dei nostri ragazzi hanno potuto beneficiare di percorsi di alta formazione, ampliando così le proprie conoscenze e competenze. E’ una misura della quale ha usufruito chi ha conseguito lauree triennali, magistrali o del vecchio ordinamento. Una scelta che da un lato punta a supportare le migliori energie di questa terra, dall’altro, ne sono certo, risulterà un fiore all’occhiello nella competizione globale che attende il Mezzogiorno e la Puglia”.