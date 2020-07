LECCE – Aggressione e minacce, ma anche ricettazione. Due denunce negli ultimi giorni in città.

L’ultima è scattata nel pomeriggio del 7 luglio, nei confronti di B.Y., 23enne di origine gambiana, che ha dato in escandescenze scagliando la sua immotivata furia contro due sorelle.

Mentre si spostavano in auto lungo via Brancaccio hanno incrociato lo sconosciuto straniero a bordo della sua bici, che, senza motivo, ha iniziato ad inveire contro di loro. Urlava “Italiani di m…. Bastarde”, mimando contestualmente il gesto di ammazzarle. Non solo.

In preda alla follia, ha poi sollevato la sua bicicletta, scagliandola contro il cofano della loro auto, per poi sferrare anche calci e pugni alla carrozzeria, danneggiandola in più parti. Le malcapitate, terrorizzate dalla furia dell’uomo, sono riuscite a fotografarlo negli istanti dell’aggressione, fornendo così un identikit preciso agli agenti della sezione volanti che hanno allertato per denunciare quanto subìto.

Messi sulle sue tracce, i poliziotti l’hanno rintracciato mentre si spostava lungo viale Marche per poi bloccarlo e condurlo in questura. Dai controlli è emerso che, oltre ad essere un volto noto alle forze dell’ordine, lo straniero fosse anche destinatario di decreto di espulsione. Così, al termine delle verifiche, sono arrivati nuovi guai.

Circa 24 ore prima la denuncia è scattata per D.M.C., un cittadino leccese 48enne. Gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno notato la sua Vespa Piaggio poggiata su un muro lungo un marciapiede con un a targa oggetto di segnalazione di furto. Apparteneva ad un veicolo rubato circa un mese fa.

Quando il proprietario è tornato a prendersela, è scattato il controllo. Ha esibito la carta di circolazione della targa, a lui in testata, a cui era allegata fotocopia del certificato di idoneità tecnica relativo ad una Vespa Piaggio. Il telaio e la targa, però, dalle verifiche effettuate sono risultati disallineati.

Inoltre, da verifiche sul telaio, lo stesso veicolo è risultato oggetto di un furto avvenuto nei primi giorni di giugno scorso a Lecce. Il legittimo proprietario è ritornato in possesso della sua Vespa, mentre il leccese sottoposto a controllo è stato denunciato per ricettazione.