Prosegue con uno spettacolo dedicato ai più piccoli il “Teatro dei Luoghi Fest”

LECCE – Nuovo appuntamento per il Teatro dei Luoghi Fest 2020 & Fineterra, un progetto del Teatro Koreja realizzato con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, Unione Europea, Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PiL Cultura, Comune di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese. Cultural Partner: Provincia di Lecce Polo Biblio Museale di Lecce.

Venerdì 31 Luglio alle 20.00, presso la Masseria Tagliatelle (Via del Ninfeo – Parco delle Cave – ingresso da Viale Grassi), la serata si apre con I luoghi dell’Innesto, il ciclo di incontri che accompagna il Festival: attesa ospite Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice italiana. Ha lavorato come consulente editoriale per il Salone del libro di Torino e ha cofondato il Festival Italian of Literature di Londra. Dal 2010 Ha ricevuto numerosi premi, entrando nella cinquina finale del Premio Strega 2019, vincendo il Premio Strega Off e il Premio Pozzale Luigi Russo.

Distanza è la parola attorno cui si costruirà l’incontro. Ma qual è la giusta distanza?

Distanza s. f. [dal lat. distantia, der. di distare «distare»]. – La lunghezza del tratto di linea retta che congiunge due punti o più genericamente, la lunghezza del percorso fra due luoghi, due oggetti, due persone. Differenza, diversità di valore, di carattere. Disparità di condizioni sociali, di grado, di funzione.

Come sempre, lo sguardo di Koreja è rivolto alle famiglie e ai più piccoli: alle ore 21.00 appuntamento TOUT PUBLIC con la Compagnia Nando e Maila e la loro Sonata per tubi. Arie di musica classica per strumenti inconsueti. Un concerto per tubi ma non solo. Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti suoneranno noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica e il circo alimenterà la follia dei personaggi in contrappunto con hula hoop sonanti e clave che diventeranno sax e diaboli sonori.

Sonata per Tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia diventano strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi”. Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età.

Tecniche di circo: palo cinese, acrobatica, verticalismo, manipolazione di oggetti, giocoleria con diabolo e clave di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani aiuto alla creazione Marta Dalla Via, Federico Cibin supporto tecnico e organizzativo Federico Cibin scenografie Ferdinando D’Andria

Dal 31 Luglio al 2 Agosto dalle 19.30 alle 20.00, al tramonto, presso Masseria Tagliatelle, sarà possibile visitare l’installazione sonora site specific nel Ninfeo delle Fate. L’installazione si compone di frammenti di suoni e voci, acqua, vento che sospendono le pietre nel tempo, immergendo i visitatori in una dimensione multisensoriale. Un rapporto che le opere instaurano con il fruitore in uno dei luoghi più segreti ed affascinanti di Lecce.

Per gli spettacoli è obbligatoria la prenotazione allo 0832/242000. Si consiglia di acquistare i biglietti presso il botteghino dei Cantieri Koreja dal lun-ven. dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 16.30, oppure online su vivaticket.it o presso le rivendite aderenti al circuito. Eventuali ultimi posti disponibili saranno venduti in loco, nella sera di spettacolo a partire dalle ore 20.00. I posti non sono numerati e saranno assegnati dall’organizzatore. Tutta la manifestazione, sia per il pubblico che per gli artisti, si svolgerà nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.