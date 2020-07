LECCE – Il report epidemiologico aggiornato a oggi, 10 luglio 2020, sui casi Covid nella provincia di Lecce evidenzia solo 8 pazienti residenti nel Leccese attualmente positivi. Se non fosse stato per la famiglia di Copertino risultata positiva I tamponi nelle scorse 24 ore, proveniente dal Brasile, i numeri sarebbero stati ancora più contenuti. Certamente possiamo dire che l’emergenza nel Leccese è ormai alle spalle. Ma la nostra connessione col resto del mondo, vivendo in una società globalizzata, non ci può far stare tranquilli. Anche se il Ministro Speranza, ieri, ha bloccato tutti gli accessi in Italia dai paesi a rischio, non si può ancora abbassare la guardia.

A Copertino, dunque, ci sono 3 attualmente positivi, come potete vedere nella tabella dell’Asl, 1 a Salice Salentino, 2 a Lecce, 1 a Melendugno e 1 a Guagnano. Nel report si evidenzia l’andamento dell’infezione da SARS-CoV-2 con i dati del 29 febbraio, i dati di oggi e quelli registrati alla data del 2 giugno 2020, giorno precedente all’avvio della fase 3.

L’Asl conferma la notizia che abbiamo dato ieri in esclusiva: “Nella giornata di ieri sono stati riscontrati 3 nuovi casi, tutti all’interno di un nucleo familiare di ritorno da un paese extra UE. La famiglia, ora in isolamento domiciliare, aveva segnalato il rientro seguendo in maniera esemplare tutte le indicazioni formulate dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia per chi arriva in Puglia, consentendo quindi un monitoraggio accurato delle condizioni di salute e dei contatti avuti. Ricordiamo che chi arriva in Puglia da altre regioni italiane o da Stati esteri è tenuto a compilare il modulo di autosegnalazione scaricabile sul sito della Regione Puglia: https://limesurvey.istsvc.regione.puglia.it/index.php/119341?lang=it

Il modulo, una volta compilato, deve essere inviato al proprio medico di medicina generale se si è residenti in Puglia o al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL in cui si soggiorna se non si è residenti o se non si ha il medico curante.

Per la ASL Lecce la mail del Sisp a cui inviare il modulo è:

protocollo.sispnord@ausl.le.it

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde regionale 800.713931, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, mentre dall’estero si può chiamare il 0039.080.3373398. Il sistema di rilevazione delle autosegnalazioni registra circa 700 arrivi al giorno nella nostra provincia. Il report è a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ASL Lecce.