A.S.D. Casarano Volley, Leo Shoes sarà nuovamente title sponsor dei rossoazzurri

CASARANO (Lecce) – Con rinnovato entusiasmo e grande orgoglio l’A.s.d. Casarano Volley annuncia la prosecuzione della partnership con la Leo Shoes s.r.l.: l’azienda del Presidente Antonio Filograna Sergio sarà il title sponsor della squadra rosso azzurra anche per la prossima stagione 2020/2021.

La reciproca volontà di provare nuovamente a raggiungere il risultato sportivo sfuggito la scorsa annata a causa della sopraggiunta pandemia e la ferma convinzione dell’importanza dello sport nel rilancio del territorio sono state le motivazioni, più forti delle attuali oggettive avversità economiche, che hanno portato le parti in causa a siglare, nei giorni scorsi, l’accordo di sponsorizzazione che legherà a stretto filo le due realtà anche nel prossimo campionato.

Per la terza stagione consecutiva la prestigiosa realtà imprenditoriale di Casarano, leader nel mercato della produzione, rigorosamente made in Italy, di calzature di altissima qualità per i più grandi brand italiani ed esteri del mondo del lusso, sarà compagna di avventura sia della prima squadra che delle formazioni giovanili rosso azzurre.

Queste le dichiarazioni del Presidente Antonio Filograna Sergio a margine della firma del contratto: “Sono molto felice che la nostra azienda possa nuovamente accompagnare nel suo percorso il volley casaranese. È una società con un progetto serio, un approccio sano allo sport, con la volontà di crescere e di superare i propri limiti, tutte qualità che la rendono affine al “Leo Shoes pensiero”. Sono certo che il roster che la società ha ormai completato possa farci divertire in un campionato ricco di squadre di alto livello, dove in partenza nessun risultato è scritto o definito, e che vedrà più compagini agguerrite lottare fino alla fine per prevalere. La mia convinzione è che potremo dire la nostra fino all’ultima giornata, e faccio un grande in bocca al lupo a tutta la società affinché diano sempre il massimo e uniscano nel miglior modo possibile agonismo e correttezza”

L’A.s.d. Casarano Volley, nella persona del Presidente Dongiovanni, ringrazia pubblicamente il Presidente Filograna Sergio e la sua azienda per il sostegno riservato con l’augurio che questa stagione regali ad entrambe le realtà grandi soddisfazioni.