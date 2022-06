Altro rogo notturno, altra azienda nel mirino: bruciano due mezzi e 80 quintali di legna

CASARANO (Lecce) – Due mezzi in fiamme, ottanta quintali di legna in fumo e danni per svariate migliaia di euro. È il bilancio della notte di fuoco andata in scena alla periferia di Casarano, dove un misterioso incendio ha interessato il terreno di un commerciante del posto.

Le fiamme sono divampate attorno alle 2 ed hanno interessato un’area in cui erano accatastati 80 quintali di legna, andati completamente in fumo così come una Fiat Panda ed un furgone, che si trovavano poco distanti.

L’allarme lanciato al 115 ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno lavorato incessantemente prima di avere la meglio sull’ultima fiammella. La zona, per le indagini del caso, è stata raggiunta anche dai carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano.

Gli investigatori non potranno contare sul supporto di alcun filmato di sicurezza, poiché le telecamere installate nella zona non sarebbero funzionanti. Gli accertamenti dei militari proseguono, per accertare se il rogo sia divampato per cause accidentali o se sia stato scatenato volontariamente da qualcuno, come sospettato.

Appena 24 ore fa, a Veglie, un altro incendio – questa volta di chiara natura dolosa – aveva interessato due furgoni di una ditta di Veglie, che realizza piscine.