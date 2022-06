Auto esce fuori strada e si ribalta nelle campagne: due 20enni in codice rosso

LIDO MARINI(Lecce) – L’auto sbanda , esce fuori strada e si ribalta, terminando la sua folle corsa nelle campagne. Il drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 193, che collega Lido Marini a Presicce-Acquarica.

Intorno alle 16.30 una Lancia Ypsilon su cui viaggiavano due 20enni di Ruffano all’improvviso ha iniziato a sbandare, poi è schizzata fuori dal lato opposto della carreggiata, terminando nella campagna a ridosso di alcuni alberi dopo una carambola.

Ancora non è ben chiara la dinamica e le cause che hanno generato il sinistro, su cui sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Tricase, intervenuti sul posto per i rilievi. Le due ragazze sono state subito soccorse dai sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena.

Entrambe sono state condotte in ambulanza presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove sono giunte in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, che hanno messo in sicurezza la zona.

