BookOffice.pro: il sistema di self booking ideato da Pier Luigi Monteferro, che rivoluziona il mondo del lavoro

Il mondo del lavoro si evolve ad una velocità impressionante e si muove sempre più lungo i binari della digitalizzazione.

È da questa intuizione che nel 2015 Pier Luigi Monteferro ha dato vita a BookOffice.pro.

L’idea di Pier Luigi Monteferro era creare uno smart self booking, che permettesse di cercare spazi business direttamente dallo smartphone in tutta Italia e successivamente nel resto del mondo.

BookOffice ha anticipato la tendenza di mercato, che sta portando i business traveller (utilizzatori), i business center, gli hotel business, i medical center e le organizzazioni fieristiche, a forti investimenti nell’integrazione tra fisico e digitale, e ha validato, attraverso il proprio sito, un modello attualmente unico sul mercato globale, nel settore degli spazi adibiti a fare affari. Da offrire a condizioni molto vantaggiose, ottimizzando tempi e costi.

BookOffice è quindi il primo vero sistema di self booking spazi per affari, organizzato tramite web, fino ad oggi impensabile da realizzare, che comporta l’organizzazione del proprio business, controllando il budget: per i business traveller, che finalmente possono organizzare il loro viaggi di lavoro dallo smartphone, prenotando l’evento e organizzando il team, i clienti, la camera, il volo, l’autonoleggio, spostamenti, tutto da BookOffice.pro. Quindi, avere le disponibilità in tempo reale e prenotare con un click, per concludere l’esperienza di booking in una piattaforma coinvolgente.

Per gli hotel business, che hanno già strumenti (booking.com ecc.) per il leisure, ma fanno marketing per sale riunioni, per conferenza ecc. Così potranno vendere gli spazi adibiti al business, senza essere costretti a farlo da soli, con il vantaggio che il business traveller, l’azienda, prima prenota lo spazio di lavoro, poi immediatamente dopo, la camera/e ed altri servizi supplementari, per sé stesso e meglio ancora, per tutto il team, poiché il cliente è più incline a rimanere nello stesso posto e non cercare un altro hotel.

Per i Brand e le grosse catene che possono ottimizzare i loro costi di marketing e la produzione intercettando utenti che fino ad oggi scomparivano ai loro radar.

Il modello di business

Il modello di business sfrutterà la componente B2B lato property per i primi due anni, e si espanderà compiendo il suo exploit con la componente B2B lato Brand e Grosse catene nei tre anni successivi. I clienti saranno attratti sulla piattaforma grazie alla vastissima offerta e la velocità di prenotazione.

La linea principale di revenue dei primi due anni prevede che i property paghino una commissione sulle prenotazioni andate a buon fine, del 10%. Una seconda linea di ricavi prevede che possano usufruire di funzionalità avanzate e maggiore visibilità, mettendo in evidenza i loro contenuti pagando una commissione del 30% per le prenotazioni andate a buon fine

Dal terzo anno, gli accordi con i property, porteranno ricavi dalle prenotazioni, dall’advertising sia diretto sulla piattaforma che di re-marketing, dagli ADD ON di partner e dagli accordi monetari raggiunti per il rilascio di statistiche e dati che serviranno a migliorare il loro business.

Il cliente viene acquisito dalla piattaforma: Per i property, con sconti/crediti riservati agli utenti, creano un circolo virtuoso di fidelizzazione e aumento delle prenotazioni.

Sono e saranno coinvolti anche i maggiori brand e le catene commerciali, per integrare i loro servizi e nelle ricerche degli utenti, portando un grosso vantaggio in termini di visibilità, prenotazioni e raccolta dati. Diverse realtà hanno mostrato il loro gradimento e si sono rese disponibili a partecipare al progetto.

Scalabilità ad alta velocità

Lato utente: L’investimento in risorse fatto inizialmente da BookOffice nelle tecniche di indicizzazione sui motori web unito all’esperienza del team ha permette di arrivare nelle prime pagine di Google e di creare un flusso continuo di utenti a costo zero già pronti a prenotare.

Lato property: Questo fa sì che i property siano attratti sulla piattaforma dalla possibilità di ricevere subito prenotazioni, in modo semplice, intuitivo ed immediato, e in un clima di soddisfazione optano ben presto per la sottoscrizione di uno dei servizi di maggiore visibilità a pagamento.

Lato Brand: i brand d’altro canto non potranno fare a meno di approfittare della grande possibilità di monitorare conoscere e ricontattare gli utenti di questa rete che si andrà creando, col vantaggio migliorare l’efficacia della spesa marketing e acquisire dati altrimenti non conoscibili con evidenti ottime ripercussioni su un settore poco sfruttato. Stiamo già sperimentando il nostro servizio con alcune di esse resesi subito disponibili.

Risultati raggiunti

Il modello è stato realizzato e sarà validato, portando all’affiliazione i circa 500 business center, che fino ad ora hanno lavorato con la richiesta dei preventivi, la conferma, il successivo pagamento ecc… Con gli oltre 20.000 hotel business, che già usano il system booking, gli basterà utilizzare BookOffice, per ampliare la propria offerta, così come i medical center e le organizzazioni fieristiche con oltre 12.000 fiere in Italia, tutto l’anno. Chiarezza, velocità e assistenza multilingua. Grande visibilità grazie alle campagne pubblicitarie continue sul circuito Google AdWords. BookOffice intraprenderà per tutti i centri iscritti, corpose campagne pubblicitarie “Pay Per Click”, acquistando tra le altre come keyword, il nome dei centri. Questo comporta che nel 90% dei casi effettuando una ricerca su Google, utilizzando come keyword il nome della struttura, il collegamento alla pagina su BookOffice, sarà sempre almeno una posizione più su, rispetto al sito web ufficiale, tra i risultati di ricerca. Si ha anche la possibilità di condividere attraverso i social, aumentandone il traffico.

Investimento

Il round di investimento punterà soprattutto alla crescita in Italia, puntando inizialmente, soprattutto alle tre maggiori città con la più alta offerta di servizi, al rafforzamento del team e alla preparazione all’espansione internazionale. BookOffice.com, utilizzerà anche un altro sistema per far conoscere la piattaforma. Attraverso un call center, chiamerà direttamente le strutture, spiegherà i punti di forza della piattaforma, aiutandole alla pubblicazione delle tipologie di servizio.

Mercato e scalabilità:

Abbondanza di risorse finanziarie sul mercato nei prossimi anni dedicate all’integrazione di prenotazioni tra fisico e digitale, considerando la novità del progetto e la sua unicità. Modello di scalabilità ad alta velocità e bassi costi di esecuzione creato e validato da BookOffice, scalabilità potenzialmente globale essendo il mercato del lavoro per business uno dei più grandi e diffusi al mondo.

Execution

Il team è stato in grado di anticipare i tempi rispetto al mercato guadagnandosi un vantaggio competitivo temporale e tecnico nella creazione e validazione di un modello di piattaforma irrinunciabile per gli utenti e appetibile per tutti i player di mercato che investiranno nei prossimi anni in tale direzione.

Metriche con continua crescita

Posizionamento Google; utenti atterrati; costo zero di acquisizione utenti.

Protagonisti di una rivoluzione

Il progetto BookOffice è ambizioso, e partecipare vuol dire iscrivere il proprio nome fra i protagonisti di una vera e propria rivoluzione sociale ed economica del prossimo futuro. La piattaforma di booking online spazi per il business, si insedia in un mercato ancora inesplorato, quasi sconosciuto, ma necessario. Gli spazi professionali quali: business centers ed hotel Business (uffici, sale per riunioni e conferenza), eventi e fiere (spazi espositivi, di vendita), e commerciali come i corner shop (store che mettono a disposizione uno spazio limitato), aree coperte o all’aperto (private e non), ed infine i medical center. La piattaforma ideata, di self booking online, permette a chi eroga questi servizi, di pubblicarli in una vetrina presente nel panorama internazionale. Prenotando semplicemente con un click!

Analisi mercato e concorrenza

I grandi player del mercato si muovono verso l’integrazione fra fisico e digitale, le grandi catene sono pronte ad investire buona parte delle loro spese marketing in questa direzione (pari a circa 150 miliardi di euro solo considerando le top 300), i property indipendenti investiranno circa 50 miliardi di euro in marketing digitale nei prossimi 3 anni, le istituzioni stanziano già ingenti fondi e incentivano tramite benefici fiscali la digitalizzazione.

BookOffice agendo in anticipo ha creato un modello di integrazione appetibile per ognuno di questi player, modello al momento unico nel settore, che elimina tramite soluzioni testate, i limiti che impedivano fino ad oggi di prenotare uno spazio o organizzare un evento.

Dal punto di vista sociale, Dopo un lungo periodo in cui le tecnologie tendevano sempre più ad allontanare da esperienze fisiche e reali, c’è oggi una forte tendenza, soprattutto da parte dei millenials, nella ricerca di interazioni sociali ed esperienze sensoriali fisiche dove la tecnologia assume il compito di organizzare o migliorare le interazioni. Grazie a quest’inversione di tendenza e all’utilizzo sempre più massiccio di tecnologie mobili le ricerche sul web di servizi sono in continuo aumento, e ad oggi generano in Europa/usa fatturati che si aggirano attorno ai 500 miliardi di euro.

Il target di BookOffice è formato da persone di ogni età ma si nota un elevato ricorso alla prenotazione da parte del millennial, quindi dai 18 ai 35 anni soprattutto nell’ambito di organizzazione eventi, coworking. Invece per la fascia di età che va oltre i 35 anni, perlopiù di aziende coinvolte, organizzate allo smart business. Secondo Google, il 70% degli utenti che effettua una ricerca sul web, per il noleggio spazi affari; uffici, sale riunioni e per conferenza, i medical center (richiestissimi), prenoterà entro un giorno. La differenza tra cercare uno spazio business, per sviluppare e far crescere il proprio lavoro, con una prenotazione di un viaggio per esempio, sta nel fatto che, un ufficio o sala riunioni, li cerchi perché ne hai necessità, il viaggio invece può farti sognare mete, ma decidere in un secondo momento.

Competitor

Le grosse catene di hotel business, i business center, i medical center o le organizzazioni fieristiche, non hanno sviluppato metodi di prenotazione on-line ma solo operazioni di richiesta preventivi, compilazione moduli, soprattutto per servizi secondarie, spesso costosi e poco precisi. BookOffice, invece, è la prima piattaforma che propone in modo concreto ed efficace la prenotazione con un semplice click e proprio i Brands, da possibili competitor diventeranno i principali partner di BookOffice.

Diversi sono i competitor nella classifica Google ma non hanno nulla in comune col modello operativo di BookOffice: spesso restituiscono agli utenti solo indirizzi e numero di telefono, talvolta poco aggiornati e preventivi, che richiedono tempo; per questo tali competitor non sono cresciuti sia strutturalmente che in termini di fatturato. Inoltre, sono presenti e cercano di portare utenti, ma non sono indicizzati e focalizzate sulla creazione di una prenotazione in tempo reale tramite web.

“la chiave del successo per le aziende sarà l’intermediazione di servizi. Chi riuscirà a integrare meglio online e offline, click e servizi, velocità e qualità, quindi ottimizzazione di tempo e costi, otterrà il vantaggio competitivo”.