Esce fuori strada con l’auto e si ribalta nelle campagne: corsa in ospedale

VEGLIE (Lecce) – Incidente nel cuore della notte di rientro dal mare. E’ ricoverato in condizioni gravi ma stabili l’uomo di San Pancrazio Salentino protagonista del sinistro andato in scena intorno alle 3.30 sulla provinciale che collega il suo paese con Torre Lapillo, all’altezza del territorio di Veglie.

L’automobilista viaggiava da solo a bordo del veicolo che, per cause ancora da accertare, all’improvviso è uscito fuori strada per poi ribaltarsi nelle campagne circostanti. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro. A lanciare l’allarme è stato proprio il malcapitato, che ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo dall’abitacolo della sua auto, capovolta e trasformata in un ammasso di lamiere accartocciate. Subito dopo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno trasportato a sirene spiegate verso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove è approdato in codice rosso.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi. Il ferito è stato tenuto sotto osservazione tutta la notte, ha riportato diverse lesioni e fratture ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Veglie, che si sono occupati dei rilievi.