Il lavoro di radicamento della Lega, De Blasi: “Salento marginalizzato: con Salvini è l’ora del riscatto”

OTRANTO – La Lega Salvini Premier è un partito che punta al primato nella coalizione di centrodestra, dopo lo straordinario successo delle europee. Il segretario provinciale della Lega, Gianni De Blasi, oggi anche candidato al Consiglio regionale ha applicato la formula di Salvini alle battaglie salentine: radicarsi sul territorio, stare tra la gente, puntare sulla società civile e sull’impegno sociale per prepararsi alla più importante sfida contro un centrosinistra che governa la Regione Puglia da 15 anni. Matteo Salvini continua a metterci la faccia sulle regionali pugliesi per proporre un modello di governo che metta al centro prima i salentini e che punti su infrastrutture, taglio delle tasse e legalizzazione del fenomeno migratorio.

Segretario, Salvini è presente nella partita pugliese, ieri ha chiuso il tour salentino a Otranto: le regionali avranno riflessi importanti anche a livello nazionale, vero?

“Si parte dalla Puglia per dire no a un governo che sta trasformando territori a forte vocazione turistica in centri di accoglienza per clandestini e migranti economici, facendo dilagare criminalità e caos. Noi non proteggeremo gli affari degli scafisti: i governi di centrosinistra hanno fallito a Roma e a Bari!”

Anche lei è in campo, dopo un lungo lavoro per radicare la Lega nel Salento.

“Abbiamo lavorato tanto puntando sempre su persone capaci e sui giovani. La nostra lista non annovera consiglieri uscenti o cosiddetti big della politica: facciamo proposte nuove, in campo ci sono ex amministratori, professionisti e imprenditori, persone che dialogano con territori che rappresentano le nostre comunità. Siamo un partito territoriale pronto a combattere contro la marginalizzazione salentina di questi anni, contro un intollerabile baricentrismo. Chiediamo infrastrutture, collegamenti e meno burocrazia. Tutto quello che la Regione non ha fatto in questi anni. Io ci metto anche la mia faccia: questo è il momento di liberare la Puglia dopo tante sofferenze”.

Quali sono i punti più importanti della campagna elettorale leghista?

“Vogliamo cambiare questa Regione inchiodata da troppi anni alla lotta per il potere. Siamo la Regione con le tasse più alte: le addizionali regionali sono su tutto, ai massimi livelli, anche sulla benzina. Noi siamo il partito della flat Tax, tassa unica, equa, semplificata. Vogliamo liberare la sanità dalle clientele, dalle liste d’attesa infinite e dagli ospedali svuotati. Vogliamo ridare serenità agli agricoltori che hanno acceso i mutui in banca e poi hanno visto i bandi che avevano vinto annullati. Vogliamo ripensare il paesaggio dopo le devastazioni della xylella, alimentate dall’immobilismo di Emiliano, e vogliamo chiudere il ciclo dei rifiuti evitando di portarli fuori regione. Questo tanto per cominciare…”.

C’è una sfida interna con FDI per la leadership nel Centrodestra?

“Siamo una squadra unita e leale a Raffaele Fitto: l’intento è comune, quello di dare un futuro a una Puglia immobile. La Lega è stato il primo partito alle europee e saprà far bene anche il 20 e 21 settembre: il nostro è un ruolo centrale nella coalizione. L’elettorato pugliese è in maggioranza di centrodestra: ci chiede di vincere per modernizzare la Puglla, far crescere le nostre imprese, uscire fuori dal guado. Come potete notare l’area di governo corre spaccata in tre: è la conferma che anche a Roma si odiano ma sono insieme solo per tenersi strette le poltrone”.

Puntate molto sul voto d’opinione?

“Puntiamo molto sul dialogo con le persone, siamo un partito che valorizza le specificità, le singole comunità. Per noi la politica è stare tra la gente, risolvere problemi, mettere sul tavolo proposte serie. Quello che ha fatto il centrosinistra è sotto gli occhi di tutti. Io incontro persone, ascolto le loro storie e i loro problemi: hanno tutti voglia di voltare pagina”.