Maltrattamenti e minacce di morte ai familiari, uno costretto a vendere monili in oro per denaro: in cella

SPECCHIA (Lecce) – Violenze e minacce di morte nei confronti dei suoi familiari, uno dei quali costretto a vendere i suoi preziosi per consegnarli il denaro ricavato.

Un’altra terribile vicenda di maltrattamenti e violenze in famiglia è stata scoperta a Specchia dai carabinieri della stazione locale ed ha condotto all’arresto di un 31enne del posto.

Link Sponsorizzato

I militari nelle scorse ore hanno eseguito nei confronti dell’uomo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce, Cinzia Vergine, su richiesta del pm Luigi Matroniani. Le indagini realizzate dai carabinieri sono partite dalle denunce dei familiari dell’arrestato, che hanno raccontato l’incubo ed il tormento vissuto a causa dei maltrattamenti e delle lesioni personali subite nel corso del tempo.

In un’occasione la vittima, sempre subendo violenza e minacce di morte, è stata anche costretta a vendere i propri monili in oro per cedere il ricavato al 31enne. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Lecce.