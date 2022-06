Paura nello stabilimento del villaggio turistico: incendio nella struttura piena di ospiti

TORRE SAN GIOVANNI/UGENTO (Lecce) – Le fiamme sono divampate all’improvviso mentre il lido era pieno di bagnanti e ospiti del villaggio, in vacanza in Salento.

Mezzogiorno di panico quello vissuto a Torre San Giovanni, marina di Ugento, all’interno dello stabilimento balneare del “Victor Village”. Un incendio si è scatenato intorno alle 12, danneggiando parte della struttura in legno del lido, in questi giorni molto frequentato da turisti e villeggianti.

I primi ad accorgersi delle fiamme sono stati i membri dello staff oltre a due agenti della polizia locale di Ugento spiaggia sicura, che erano in zona per dei controlli. Hanno lanciato l’allarme, chiamando il 115, e si sono occupati di mettere in sicurezza le tante persone presenti nel lido che sono state fatte allontanare dalla struttura in fiamme.

Il personale addetto al salvataggio e alla security del villaggio hanno tentato di domare l’incendio in attesa dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che sono riusciti poi a domare le fiamme scongiurando il rischio che queste raggiungessero la pineta circostante, mettendo in sicurezza la zona.

Da quanto si apprende, l’incendio si sarebbe sviluppato nella zona della cucina, per cause ancora da accertare, per poi interessare tutta la struttura in legno. In queste ore il personale sta facendo la conta dei danni provocati dal rogo, apparsi sin da subito ingenti.

