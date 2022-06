Misterioso incendio d’auto in pieno giorno: in cenere la Bmw di un ingegnere

CARMIANO (Lecce) – Le fiamme sono divampate all’improvviso, avvolgendo l’auto e trasformandola in un ammasso di lamiere incenerite. Saranno le indagini dei carabinieri della stazione di Carmiano a chiarire il misterioso episodio avvenuto intorno alle 15 nel comune del Nord Salento, che ha visto andare in fumo il veicolo di un noto ingegnere del posto.

La Bmw X3, intestata al professionista 55enne, è stata avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata in via Stazione, di fronte al loro studio professionale. Ad accorgersi delle fiamme è stato proprio il proprietario, che ha subito lanciato l’allarme chiamando il 115.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno domato il rogo non riuscendo però a far nulla per salvare il mezzo, andato completamente distrutto. Dopo aver spento le fiamme, i pompieri hanno effettuato un sopralluogo in presenza dei carabinieri della stazione locale, subito a lavoro sulle indagini.

Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, inclusa quella dell’atto doloso, quanto meno per le sospette modalità di propagazione delle fiamme, che hanno bruciato totalmente ed in pochissimi minuti il veicolo.

I militari hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dall’analisi dei quali potrebbero provenire alcuni preziosi indizi utili per ricostruire quanto accaduto.