Scontro tra auto e moto sulla provinciale: centauro in codice rosso al “Fazzi”

NOVOLI (Lecce) – A meno di 24 ore di distanza dal tragico sinistro sulla Borgagne-Sant’Andrea, un altro scontro tra auto e moto sulle strade del Salento ha fatto temere il peggio nella tarda mattinata di oggi.

Dopo il terribile epilogo dell’incidente di ieri pomeriggio, in cui ha perso la vita un centauro 54enne, nella tarda mattinata di oggi un altro schianto si è verificato tra una Fiat 600 ed una Harley Davidson lungo la provinciale 15 che collega Novoli e Veglie. Il mezzo a due ruote si è scontrato con la fiancata laterale dell’auto, per cause ancora da accertare.

Link Sponsorizzato

Conducente e passeggeri del veicolo sono rimasti lievemente feriti, mentre ad avere la peggio è stato il centauro che, in seguito all’impatto, è crollato rovinosamente sull’asfalto.

L’uomo, originario di Campi Salentina, è stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno condotto d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove è approdato in codice rosso. Diverse le lesioni e le contusioni riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Link Sponsorizzato

Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.