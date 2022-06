Si intrufola in casa e tenta di violentarla sotto la minaccia di un coltello. Vittima lo fa arrestare

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Si intrufola nella sua abitazione e, sotto la minaccia di un coltello, tenta di violentarla. La vittima però riesce a fuggire e chiedere aiuto, riuscendo a farlo arrestare.

Il terribile episodio di violenza si è registrato a Gagliano del Capo, nel Basso Salento, ed ha condotto in cella un 35enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione locale, che l’hanno intercettato per le vie del paese grazie all’identikit fornito dalla vittima, una 23enne di origine moldava, domiciliata nel comune del Sud Salento.

E’ stata proprio la giovane a chiedere aiuto chiamando il 112, dopo aver trascorso una notte da incubo. Stando a quanto ricostruito dai militari, nel cuore della notte il 35enne si è introdotto nell’appartamento della ragazza, situato nella periferia del paese. Raggiunta la stanza in cui dormiva, l’uomo l’ha aggredita costringendola ad avere un rapporto sessuale con la violenza, sotto minaccia di un coltello.

Bruscamente svegliata nel sonno e presa dal panico, la giovane ha cercato di opporre resistenza. Ha iniziato a dimenarsi ed urlare, finchè non è riuscita a svincolarsi dalla presa del suo aggressore e a fuggire via, scendendo in strada, inseguita dal 35enne.

Approfittando del fatto che l’uomo fosse uscito dall’abitazione, la 23enne è riuscita a rientrarci e a chiudersi a chiave all’interno, per poi chiedere aiuto ai carabinieri. Una volta raccolta la descrizione dell’aggressore, i militari in breve sono riusciti ad bloccarlo per poi accompagnarlo in caserma.

Una volta riconosciuto dalla stessa vittima, alla luce di quanto accaduto, il 35enne è stato dichiarato in arresto. Al termine delle formalità di rito, per lo straniero si sono aperte le porte del carcere di Lecce.