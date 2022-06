Tre mesi di violenze e soprusi, ricattata e costretta a prostituirsi. Fine di un incubo: arrestato compagno

LECCE – Una relazione cominciata tre mesi fa. Tre mesi da incubo per la donna, originaria di Bari, costretta a subire ogni tipo di sopruso e sfruttamento in tutto questo tempo. Almeno fino a ieri, quando, in seguito all’ennesima violenza fisica subita, ha raccontato tutto alla polizia facendo arrestare il suo aguzzino.

In manette è terminato il suo compagno, un 26enne di Brindisi, che dovrà rispondere di sequestro di persona, induzione e sfruttamento della prostituzione, lesioni gravi, minacce e maltrattamenti ai danni della sua fidanzata.

Nel racconto della vittima agli agenti della questura di Lecce una terribile sfilza di episodi, che ha svelato quanto tenuto nascosto per settimane, soffocando la cruda realtà sotto i ricatti dell’uomo, che si professava anche innamorato di lei. Ed invece non perdeva occasione per picchiarla, in più occasioni e con ogni pretesto. Come ieri pomeriggio quando alcuni ospiti di un B&B di Lecce hanno chiesto l’intervento della polizia per via delle urla della donna.

Alcuni di loro hanno riferito agli agenti di aver intravisto la malcapitata affacciarsi alla finestra, nel tentativo di chiedere aiuto, con il volto sanguinante e tumefatto, prima di essere trascinata di nuovo in casa per capelli dal suo aggressore. Così gli agenti hanno bussato alla porta dell’abitazione da cui proveniva il trambusto.

Ad aprirgli è stato proprio il 26enne che, di fronte alle domande dei poliziotti, ha spiegato di aver avuto un “piccolo” litigio con la fidanzata, che però aveva il volto tumefatto e sanguinante, gli occhi gonfi ed era ricoperta di lividi, stato incompatibile con la sua spiegazione.

“Una caduta accidentale” avrebbe detto il ragazzo, non convincendo per nulla gli agenti. A quel punto la malcapitata è stata accompagnata in ospedale, al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, per degli accertamenti, visto gli evidenti traumi alla testa riportati. E proprio qui, lontana dalla presenza del suo aguzzino, la vittima ha vuotato il sacco. Ha raccontato della loro relazione conflittuale e di tutto quello che, in tre mesi, era stata costretta a subire.

Violenze fisiche e vessazioni continue che l’avevano spinta a decidere di lasciarlo. Tornata nell’abitazione del compagno per recuperare i suoi effetti personali, però, l’uomo l’avrebbe letteralmente tenuta sotto sequestro, sottraendole anche i documenti per impedirle di andarsene. Non solo.

Durante i tre mesi di relazione sarebbe stata anche costretta a prostituirsi, procacciando clienti tramite annunci pubblicati dal compagno con il cellulare della donna di cui si era impossessato, ma anche altri telefoni, e usando la carta postpay della vittima per pagare le inserzioni. Inoltre le scattava foto da pubblicare e conservare per poterla ricattare. Diversi sarebbero stati i clienti con cui è venuta in contatto, anche in diverse città del Nord Italia.

Gli incontri, però, sarebbero stati in realtà delle truffe: quando il cliente si presentava, la donna si faceva dare il denaro subito per poi consegnarlo al compagno nascosto in bagno, il quale, dopo pochi minuti, usciva dal suo nascondiglio, bussava alla porta e spaventava il cliente, riuscendo a mandarlo via.

Solo una settimana fa, distrutta da quanto subito, la vittima aveva trovato il coraggio di sporgere denuncia contro il suo compagno violento agli agenti della questura di Bari, salvo poi ritirarla poco dopo per intervento dello stesso uomo. L’avrebbe chiamata per telefono dimostrandosi pentito di quanto fatto, chiedendole di tornare a Brindisi per restituirle le foto con cui la ricattava, oltre al telefono e ai documenti.

Un armistizio del tutto finto, poiché, dopo aver revocato la denuncia, il 26enne avrebbe accompagnato la donna a Lecce da una sua amica, ma, giunti alla meta, la storia si era ripetuta.

Stavolta, però, a interrompere il vortice di violenza sono stati gli agenti che, raccolta la denuncia della vittima, hanno tratto in arresto il suo compagno violento. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Lecce, mentre le vittima è stata ricoverata in ospedale per via delle gravi lesioni riportate.