A lavoro sulla rete elettrica: operaio 62enne resta folgorato da una scarica. Corsa in ospedale

TAURISANO (Lecce) – Drammatico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Taurisano. Un operaio di una ditta di San Pancrazio Salentino, a lavoro per conto di Enel Energia, è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre operava in uno scavo, per cause ancora da accertare.

L’episodio si è verificato intorno alle 15.30 in via Don Giovanni Bosco, all’angolo con viale eroi d’Italia. La vittima, M.L., 62enne di Specchia, faceva parte della squadra della ditta appaltatrice che stava realizzando uno scavo per intervenire sulla linea elettrica.

Link Sponsorizzato

All’improvviso, si è verificato un forte scoppio ed una fiammata: qualcosa deve essere andato storto e il malcapitato è stato attraversato da una scarica elettrica, che l’ha folgorato. Subito soccorso dai presenti, l’operaio è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase dai sanitari del 118 accorsi sul posto.

In nosocomio è giunto in codice rosso e, dopo i primi accertamenti, è stato subito trasferito presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, destinato al reparto Grandi Ustionati. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti, poiché la scarica elettrica avrebbe colpito tutta la parte destra del corpo.

Link Sponsorizzato

La scena terribile è avvenuta sotto gli occhi increduli dei suoi colleghi e di un tecnico Enel, il quale ha accusato un malore ed è stato soccorso e condotto dai sanitari presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati delle operazioni di recupero e messa in sicurezza della zona, gli agenti del commissariato di Taurisano, subito a lavoro sulle indagini, i carabinieri della stazione locale ed i tecnici dello Spesal. A questi ultimi toccherà il compito di verificare se siano state rispettate tutte le misure e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura, per consentire tutte le verifiche tecniche del caso.

1 of 10