Duplice omicidio, l’autopsia sui corpi dei fidanzati prosegue: coltellate inferte con ferocia

LECCE – Coltellate inferte con ferocia inaudita, soprattutto nei confronti della ragazza.

Sono i primi particolari che emergono dagli accertamenti del medico legale Roberto Vaglio (sostituto del collega Alberto Tortorella, inizialmente nominato dalla Procura di Lecce), che dalla tarda mattinata di oggi ha dato il via all’autopsia dei corpi dei fidanzati Daniele De Santis, 33enne arbitro di calcio, e Eleonora Manta, 30enne funzionaria Inps di Seclì, brutalmente uccisi nella serata di lunedì nel condominio di via Montello.

Link Sponsorizzato

Il professionista, incaricato dal sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini, titolare del fascicolo di indagine insieme al procuratore capo Leonardo Leone De Castris, ha effettuato un esame esterno e domani proseguirà con ulteriori accertamenti per portare a termine le autopsie.

Al netto di quanto esaminato quest’oggi, è emersa la ferocia con cui il killer, ancora sconosciuto, si è accanito sui corpi di Daniele ed Eleonora. Numerose le ferite inferte ai due fidanzati, tutte compatibili con la lama di un grosso coltello da cucina, che ancora non è stato ritrovato.

Link Sponsorizzato

Un accanimento maggiore ci sarebbe stato sul corpo della ragazza, stando alla gravità delle ferite riportate, il primo vero obiettivo di quell’uomo senza scrupoli a cui la coppia ha aperto la porta della propria casa nel loro primo giorno di convivenza, non sapendo che sarebbe stato purtroppo l’ultimo ed unico.

Non da meno i fendenti inferti al giovane arbitro, sul corpo del quale sono state riscontrate lesioni tra le braccia ed il petto ed altre, più profonde, all’altezza del torace. Una volta conclusi gli esami autoptici le salme dei fidanzati verranno restituite alle rispettive famiglie che potranno così celebrare i funerali per dare un ultimo saluto ai loro cari.

Rimandato al momento il rito funebre, unico per entrambi, inizialmente previsto per giovedì, che verrà celebrato nella Chiesa Madre di Seclì, paese d’origine di Eleonora. La stessa zona in cui si sono concentrate le attenzioni degli investigatori, che quest’oggi hanno eseguito controlli e perquisizioni in diversi comuni del circondario.

Nel pomeriggio si era diffusa anche la notizia del fermo di un uomo di Aradeo, poi smentita con una nota ufficiale direttamente dalla Procura. Ad avvalorarla, in un primo momento, era il nome, quell’ormai famigerato nome che avrebbe pronunciato più volte Eleonora mentre veniva aggredita a colpi di coltello, almeno secondo quanto raccontato agli inquirenti dai vicini di casa.

Gli stessi che hanno fornito un identikit del killer, completamente vestito di nero, con uno zainetto giallo in spalla, guanti e con il volto coperto dal cappuccio che aveva calato sul capo.

L’uomo, che non ha ancora un volto ed un nome, è stato visto allontanarsi dal condominio con ancora l’arma del delitto tra le mani. Sarebbe stato ripreso dalle telecamere nel suo percorso compiuto per allontanarsi, indisturbato, dal condominio dell’orrore.

Anche quei filmati sono al vaglio degli investigatori, che cercano di battere ogni pista possibile per arrivare quanto prima a risolvere il rebus del pluriomicida, in modo da rendere giustizia ad una coppia di giovani la cui vita è stata spezzata tragicamente in una sera di fine settembre.