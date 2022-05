Gamba resta incastrata nelle lame di una motozappa: in ospedale con gravi ferite

MATINO (Lecce) – La gamba resta incastrata tra le lame della motozappa mentre lavora nei campi. Grave incidente in mattinata in via del Mare a Matino, zona periferica del piccolo centro del Sud Salento.

Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato condotto d’urgenza in ospedale, dove è giunto in codice rosso. Da quanto si apprende, il malcapitato stava armeggiando con lo strumento da lavoro per lavorare il terreno di un suo appezzamento, situato sulla strada che conduce verso Gallipoli, quando, per cause ancora da accertare, la sua gamba è rimasta incastrata tra le lame in movimento.

Il malcapitato, tra dolori lancinanti, ha chiesto aiuto. I presenti intervenuti in suo soccorso hanno lanciato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno liberato il ferito dal giogo delle lame per poi consegnarlo alle cure dei sanitari del 118.

Il personale del pronto intervento ha condotto l’uomo d’urgenza presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri della stazione locale, per i rilievi del caso.

