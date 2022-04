Impatto tra moto e scooter sulla statale: due feriti, grave 14enne

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Grave incidente stradale in serata sulla strada statale 274, Gallipoli-Leuca, in direzione Sud all’altezza dello svincolo per Presicce-Acquarica.

Poco dopo le 19.30 una moto Bmw ed uno scooter, guidato da un 14enne del posto, si sono scontrati per cause ancora tutte da accertare. Il mezzo a due ruote condotto dell’adolescente in seguito all’impatto è stato sbalzato fuori strada, perdendo anche diversi pezzi.

Stessa sorte è toccata al giovane, rimasto ferito sull’asfalto insieme all’altro centauro. Entrambi sono stati soccorsi dagli automobilisti di passaggio, che hanno allertato il 118. Ad avere la peggio proprio il minorenne, che è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Codice giallo, invece, per l’altro motociclista.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e del Norm della compagnia di Tricase. I vigili del fuoco del distaccamento di Tricase sono giunti sul luogo del sinistro per illuminare il posto, immerso nel buio, per rendere possibile i rilievi.

Il tratto della statale interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico, generando lunghe code .