La convivenza tra la coppia innamorata ed il presunto assassino: “Voleva distruggere la loro felicità”

LECCE – “Ragazzoinfermiere”. Daniele De Santis aveva memorizzato così nella rubrica del suo telefono Antonio Giovanni De Marco, il giovane studente di Scienze infermieristiche di Casarano a cui aveva dato in affitto una stanza della sua casa nel condominio al civico 2 di via Montello. Lo stesso appartamento che otto giorni fa si è trasformato nel teatro dell’efferato duplice omicidio del 33enne e della sua fidanzata.

Un 21enne tranquillo, faccia pulita, un bravo ragazzo, studioso, senza grilli per la testa, che non frequentava cattive compagnie. Agli occhi dell’arbitro di serie C, nonché proprietario dell’appartamento, deve essere parso un buon candidato. Così ha memorizzato il suo numero e dal 29 ottobre 2019 il ragazzo è entrato nella sua vita. E in quella di Eleonora, la sua fidanzata, funzionario nella sede di Brindisi dell’Inps, che non di rado si fermava a dormire in quella casa, anche perché più comoda per raggiungere il capoluogo messapico dove lavorava.

Non poteva immaginare, Daniele. Non poteva sapere che cosa sarebbe accaduto meno di un anno dopo, quando proprio quel ragazzo a cui aveva aperto le porte della sua casa si sarebbe trasformato in un assassino spietato. Non si sa, però, se qualche segnale di astio nei loro confronti non fosse già stato captato dalla coppia. Di certo la convivenza, tra gli innamorati ed Antonio, non deve essere stata “scevra da situazioni difficili”, come si legge nelle numerose pagine del decreto che ha fatto scattare il fermo del presunto killer.

La stessa Eleonora l’avrebbe confidato ad una sua amica di vecchia data, dicendole di “non trovarsi a suo agio perché l’appartamento era condiviso da altre persone”. Una convivenza, la loro, che è stata più assidua nei primi mesi e poi è proseguita un po’ ad intermittenza. Si era anche bloccata nel mese di marzo, quando, iniziato il lockdown, il 21enne era rientrato nella sua casa di Casarano, tornando a vivere momentaneamente con i suoi familiari. Poi nel mese di luglio, lo stesso Antonio è tornato a chiedere nuova disponibilità della stanza a Daniele.

Sin dall’inizio il 21enne aveva spiegato al padrone di casa che la posizione di quell’appartamento era l’ideale per le sue esigenze, perché vicino alla fermata del bus, non potendo contare su un mezzo di locomozione. Così il 6 luglio, gli aveva scritto per poter ritornare in possesso della “sua” stanza. E qui la reazione dei due fidanzati è stata un po’ strana.

Lo testimonia, ancora una volta, uno scambio di messaggi su Whatsapp tra di loro, quando, alla comunicazione del ritorno “dell’infermiere”, che commentavano entrambi con una risata, la ragazza chiosava: “Torna tutto come prima XD”. Una risposta che alluderebbe ad un episodio specifico accaduto durante la precedente permanenza in quella casa dell’inquilino, nell’arco del primo mese di convivenza.

Che abbia cominciato a covare dei sentimenti di odio nei confronti dei due innamorati proprio nel corso della coabitazione “forzata”? Potrebbe essere. Considerando anche il post, pubblicato tre giorni prima di tornare a chiedere disponibilità della stanza a Daniele, condiviso sulla sua pagina Facebook ed intitolato “desiderio di vendetta”.

In realtà, da quanto emerso fino ad ora dal quadro ricostruito dagli investigatori, non ci sarebbe stato alcun vero e proprio movente, alcuna sete di vendetta dietro all’efferato duplice delitto compiuto con immane crudeltà. Quando Daniele ha comunicato a De Marco che a fine settembre avrebbe dovuto lasciare la casa di via Montello perché da ottobre intendeva fare dei lavori di ristrutturazione, il 21enne non ha battuto ciglio. Anzi.

Ha anche lasciato quella casa un mese prima del termine, a fine agosto. Un comportamento, il suo, che non faceva presagire quanto invece la sera del 21 settembre avrebbe compiuto piombando in quella casa mentre la coppia era a cena, facendo uso proprio del mazzo di chiavi utilizzato fino a qualche mese prima per entrare nell’appartamento.

Certo è che le chat intercorse tra il 33enne ed il 21enne (55 messaggi in totale), studiate e dagli investigatori e rivelatesi preziose per le indagini che hanno stanato il presunto responsabile del duplice omicidio di via Montello, restituiscono solo una flebile immagine dei rapporti intercorsi tra di loro. Lo studente e l’arbitro, l’inquilino ed il locatario, ed infine, la vittima e l’assassino.

Ma il giovane Antonio probabilmente non ce l’aveva con Daniele, forse neanche con Eleonora. Era la loro felicità, le loro vite e i loro progetti per il futuro che, per sua stessa ammissione, gli urtavano. Gli hanno provocato un fastidio tale da portarlo a studiare passo dopo passo un crimine crudele, per spegnere per sempre, senza pietà, la luce propria di cui entrambi brillavano.