Le pagelle dei giallorossi: più di qualcuno ha la testa altrove; bene Zuta e Listkovski

Gabriel 7: lui al mercato ci ha pensato poco, molto di più al campo e si vede. Ha ripreso da dove aveva lasciato, ovvero da una prestazione maiuscola che si manifesta con uno strapotere sulle uscite alte e la sicurezza tra i pali in occasione dei tentativi offensivi del Pordenone.

Zuta 6,5: personalità e furore agonistico, a volte anche eccessivo. Gioca a destra pur essendo mancino ma per lui non fa differenza. Biglietto da visita davvero interessante per il laterale svedese naturalizzato macedone.

Lucioni 5,5: soffre tremendamente la velocità e il dinamismo di Diaw che spesso gli scappa via. Per il resto ordinaria amministrazione.

Meccariello 5,5: mezzo voto in meno per l’erroraccio di inizio partita che ricorda quelli dello scorso anno. Si riprende nel corso della partita sfiorando anche un bellissimo gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Calderoni 4,5: dispiace dare al generoso Marco il voto più basso per i giallorossi ma se non riesci a indovinare un cross e spedisci più di qualche pallone in curva il voto non può essere diverso.

Majer 5,5: siamo abituati a ben altro dinamismo da parte del centrocampista sloveno. C’è da dire che dopo dieci minuti prende il posto di Petriccione in cabina di regia e quindi si limita a mantenere la posizione.

Petriccione 5: a quel ritmo e con quella sufficienza poteva giocare solo Andrea Pirlo. Se sei un centrocampista del Lecce e giochi in Serie B l’atteggiamento in campo dev’essere totalmente diverso. Forse pure lui si aspettava la riconferma in Serie A grazie al mercato.

Henderson 6,5: personalità, corsa e idee ben chiare. Solo un fenomenale intervento di Bindi gli nega la gioia del gol.

Listkowski 6,5: ci prova, colpisce un palo ed è l’unico davanti che prova a creare scompiglio nella retroguardia del Pordenone.

Coda 5,5: fa quello che può con le pochissime palle che riceve. Sicuramente ha bisogno di tempo per entrare in forma anche se in un paio di occasioni ha già mostrato di essere un giocatore importante a livello balistico.

Dubickas sv

Mancosu 5: non è questo il capitano degli ultimi anni dell’US Lecce. Forse il Lecce merita di essere considerato un punto d’arrivo.

Adjapong sv

Corini 6: il cartello con la scritta “lavori in corso” anticipa ogni giudizio sul tecnico ex Brescia.

Terreno di gioco 4: il manto erboso del Via del Mare, spesso tra i migliori in Italia, è veramente imbarazzante. È un peccato dover vedere tanti giocatori per terra o palloni passati rasoterra rimbalzare senza un motivo apparente. Da risolvere al più presto.