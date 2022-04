Lecce – Pordenone, arbitro Giua: precedenti e statistiche

Sarà arbitrata dal Signor Antonio Giua della Sezione AIA di Olbia (Sassari). È stato il primo arbitro della Sardegna a dirigere una partita in Serie A.

L’arbitro GIUA è nato a Sassari, ha 32 anni, di professione Ingegnere, ha esordito in Serie A nel febbraio 2018 in Bologna – Genoa 2-0.

Ha diretto, finora, le seguenti partite del Lecce:

26 settembre 2015 Martina Franca – Lecce 1-1 (espulso al 70’ Romeo Papini)

27 febbraio 2016 Ischia Isolaverde – Lecce 0-3

10 dicembre 2016 Lecce – Paganese 3-1 (Franco Lepore gioca la sua partita n. 100)

19 marzo 2017 Foggia – Lecce 3-0

29 settembre 2018 Lecce – Cittadella 1-1 (rigore a favore trasformato da Mancosu)

11 febbraio 2019 Venezia – Lecce 1-1

16 settembre 2019 Torino – Lecce 1-2 (rigore contro – partita chiusa al 101’ per il troppo tempo perso al Var per un presunto rigore nell’area del Lecce – Mancosu ha giocato la sua 100esima partita in campionato con il Lecce)

04 dicembre 2019 Spal – Lecce 5-1 (Coppa Italia)

06 gennaio 2020 Lecce – Udinese 0-1 (tre gol annullati; due all’Udinese e uno al Lecce; due, uno per parte, erano regolari)

09 febbraio 2020 Napoli – Lecce 2-3 (al 73’ non concede un presunto rigore al Napoli e ammonisce giustamente per la evidente simulazione Milik, autore della “furbata”)

… 10 partite con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte

Le prime due partite le ha arbitrate quando faceva parte della sezione di Pisa. Il periodo di studi universitari lo ha trascorso proprio nella città toscana. La seconda partita, con l’Ischia Isolaverde, l’arbitrò tre giorni dopo essersi laureato. Subito dopo il signor Giua ritornò nella sua città di residenza, Calangianus (Sassari) e dopo essersi dimesso dalla sezione arbitri di Pisa si affiliò a quella di Olbia.

Vittorio Renna